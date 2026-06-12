O atacante da Seleção Brasileira, Vini Jr, falou sobre a responsabilidade de disputar a Copa do Mundo no melhor momento de sua carreira e demonstrou confiança para finalmente transferir à Seleção o protagonismo que já exerce no Real Madrid.

Vini Jr . fala sobre a responsabilidade de disputar a Copa do Mundo no melhor momento de sua carreira e demonstra confiança para finalmente transferir à Seleção o protagonismo que já exerce no Real Madrid .

O atacante destacou a emoção de disputar o torneio mais importante do futebol e relembrou toda a trajetória percorrida até chegar ao Mundial. - É um papel muito importante e muito especial poder representar toda a minha família, todo o meu país dentro de uma Copa do Mundo, onde eu sempre sonhei estar. Poder estar aqui hoje, depois de tanto trabalho, tantos dias treinando e tantos ensinamentos que eu tive nesses últimos anos, é algo muito especial.

Eu só quero aproveitar a oportunidade e poder provar a todo mundo que a gente pode ser campeão. O atacante reconheceu que a Copa representa uma oportunidade única para mudar sua história com a camisa da Seleção. Apesar dos inúmeros títulos conquistados na Europa, Vini ainda busca uma atuação marcante em Mundiais. Para ele, a chegada de Carlo Ancelotti ao comando da equipe pode ser um fator decisivo nesse processo.

O treinador italiano conhece o jogador como poucos. Foi sob o comando de Ancelotti que Vini viveu os melhores momentos da carreira no Real Madrid, conquistando títulos e alcançando maturidade técnica e tática. - É o momento mais especial e mais importante da minha carreira, em que eu chego ao meu melhor nível físico e técnico, como eu sempre sonhei e como tive que ir analisando durante toda a temporada. Eu me preparei muito para chegar neste momento.

Jogar com o Ancelotti também sempre me dá a maior tranquilidade, porque ele me dá muita liberdade e confiança para fazer tudo o que eu já fiz pelo Real e poder fazer aqui junto com a Seleção Brasileira. - Acredito que não tem lugar melhor para isso, porque são muitos jogos e poder mudar essa história pelo nosso país e pelos jogadores vai ser muito importante. Não estou nem falando sobre gols.

Estou falando sobre a experiência de jogar bem, fazer minha equipe ter a confiança que a gente precisa ter e ganhar. O mais importante é ganhar, fazer isso e ver onde o Brasil vai chegar. Questionado sobre o favoritismo das principais seleções e os resultados recentes do futebol internacional, Vini Jr fez questão de destacar que o Mundial representa uma nova realidade. Para ele, o histórico recente pouco importa quando a bola começa a rolar.

- A gente chega para ser campeão. A gente está no nível das grandes seleções, das grandes equipes. Temos grandes jogadores, que estão melhorando e evoluindo nos últimos meses. Isso é o mais importante.

Quando chega a Copa, zera tudo. Não importa quem ganhou a última Copa ou a Copa América. O que importa é o que vai acontecer a partir de agora. A Copa do Mundo já começou, mas, para a gente, ela começa no sábado (13).

E estamos aqui para ampliar a nossa história, fazer um grande torneio e jogar o nosso melhor futebol. As palavras de Vini Jr refletem o momento vivido pelo atacante. Mais experiente, mais maduro e respaldado por um treinador que conhece profundamente suas características, ele inicia a Copa do Mundo com a missão de liderar uma geração talentosa que sonha em devolver o Brasil ao topo do futebol mundial.

- Acredito que a Copa do Mundo é diferente de todas as outras competições e, a última Copa, me ensinou que a gente tem que estar preparado até o último minuto do jogo, porque os pequenos detalhes vão decidir o seu rumo dentro da competição. Esperamos que possamos fazer diferente na última Copa e, nos pequenos detalhes, a gente sair na frente. Acredito que é um tema muito delicado.

Esperamos que todos possam entrar e torcer aqui normalmente, como todas as outras pessoas, porque o futebol é para todos, e espero que todos eles possam fazer o que devem fazer. Sem dúvida, o Marrocos melhorou muito nos últimos anos e o futebol mudou muito também, onde todo mundo que planeja bem os jogos consegue competir com qualquer um. E o Marrocos é um deles que na última Copa já fizeram muito bem.

Na Copa África acabaram perdendo na final, mas têm uma excelente equipe de grandes jogadores que jogam nas grandes equipes e, sem dúvida, vai ser um grande jogo. E o Brasil está preparado para mudar essa história e voltar ao topo. Eu acredito que eles têm se adaptado muito bem às características dos jogadores que nós temos





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