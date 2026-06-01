Vini Jr elogia trabalho de Ancelotti e destaca importância de jogar em casa

O atacante Vini Jr elogiou o trabalho do técnico Ancelotti e destacou a importância de jogar em casa, especialmente no Maracanã, antes da Copa do Mundo.
O atacante Vini Jr elogiou o trabalho das equipes do técnico Ancelotti na vitória do Brasil sobre o Panamá por 6 a 2 no Maracanã , na noite deste domingo (31), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo.
O jogador destacou que foi especial jogar ao lado da torcida e da família e que acredita que foi um bom jogo para a preparação da equipe. Vini Jr fez um gol e deu uma assistência na partida, em que o Brasil fez dez substituições no retorno do intervalo e mudou praticamente todo o time para o segundo tempo. A exceção foi Léo Pereira, que ficou até o apito final.
A delegação do Brasil embarca aos Estados Unidos na segunda-feira (1º) e fará um amistoso com o Egito em Cleveland no dia 6 de junho. A estreia na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, contra Marrocos. O jogador destacou a importância de jogar em casa, especialmente no Maracanã, e acredita que a energia da torcida e da família será um plus para a equipe na Copa do Mundo.
O Brasil deslancha no segundo tempo e atropela o Panamá, em despedida antes da Copa. A equipe do técnico Ancelotti promoveu mudanças significativas no segundo tempo, o que pode ser um sinal de que a equipe está se preparando para a Copa do Mundo. O Panamá, por outro lado, teve dificuldade em se adaptar às mudanças da equipe brasileira e não conseguiu responder ao ataque do Brasil no segundo tempo.
A partida foi um bom teste para a equipe brasileira antes da Copa do Mundo e pode ser um indicador de como a equipe se comportará na competição. O técnico Ancelotti pode estar testando diferentes opções e estratégias para a Copa do Mundo e a partida contra o Panamá pode ter sido um teste importante para a equipe
Vini Jr Ancelotti Copa Do Mundo Brasil Panamá Maracanã
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Maracanã lota e torcida faz festa na despedida da Seleção antes da CopaMilhares de torcedores fazem festa nos arredores do Maracanã antes da partida de despedida da Seleção. Delegação viaja aos EUA nesta segunda
Read more »
Torcida entra em clima de Copa antes de amistoso do Brasil no Maracanã | Rio de JaneiroÚltimo jogo da Seleção no país antes da viagem para a Copa reúne torcedores de vários estados, expectativa por Ancelotti e de ver o Brasil embalar rumo ao hexa
Read more »
Virginia Fonseca é hostilizada por torcedores no Maracanã após gol de ex-namorado Vini Jr.Influenciadora digital foi alvo de xingamentos e ofensas durante amistoso entre Brasil e Panamá. Episódio gerou indignação e reacendeu debate sobre assédio em estádios. Virginia ainda não se manifestou sobre o caso.
Read more »
Vini Jr assume o protagonismo e comanda vitória do Brasil às vésperas da CopaVini Jr assumiu o papel de protagonista e comandou a vitória da Seleção Brasileira sobre o Panamá às vésperas da Copa do Mundo, no Maracanã.
Read more »