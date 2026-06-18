Vini Jr.: De São Gonçalo ao trono do futebol mundial

A trajetória de Vinicius Júnior, desde as escolinhas de São Gonçalo até se tornar o melhor jogador do mundo e inspiração para a cidade e para o Brasil, em um território inédito para o futebol nacional.

É, tio, vencemos': essa frase, que se tornou um marco na celebração de Vinicius Júnior após a conquista da Copa do Mundo de 2026, ecoa com orgulho nas ruas de São Gonçalo , município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A jornada do jovem que se tornou o principal nome da seleção brasileira e o melhor jogador do mundo pela FIFA em 2024 é uma história de superação, talento precoce e forte conexão com suas raízes. O Globo inicia com esta reportagem a série 'Meninos do Rio', que vai resgatar as origens dos cariocas que defendem a amarelinha, e Vini Jr. é o exemplo perfeito desse legado.

Desde os primeiros passos no futebol, ainda criança, ele demonstrou uma habilidade que o diferenciava dos demais. Tudo começou na Escolinha do Flamengo no bairro do Mutuá, onde com cerca de seis anos já impressionava.

'Ele era mais rápido, já sabia o que ia fazer com a bola quando ela chegava, enquanto os outros da mesma idade ainda paravam para pensar', relembra Cacau, seu primeiro professor no local. Aquele menino tímido, mas determinado, logo se tornou uma promessa.

'A gente ia para as competições e ouvia os pais dos adversários falando: "Pô, para parar esse menino aí, só se for de moto. Não tem como pegar esse garoto, é muito rápido"', completa Cacau. O talento inato de Vini o levou às categorias de base do Flamengo, mas ele nunca esqueceu de onde veio.

A cada conquista, retornava à escolinha com troféus e presentes para os responsáveis, Cacau e Valéria, que hoje guardam com carinho um acervo de fotos antigas e camisas autografadas, incluindo a mais recente do Real Madrid, usada em fevereiro deste ano. Hoje, a própria escolinha é um santuário de memórias: há um muro com a frase 'Daqui saiu o melhor do mundo', um tributo que simboliza o orgulho da comunidade por ver um de seus filhos alcançar o topo do planeta.

Mas a formação de Vini Jr. não se limitou ao campo. Outro capítulo fundamental aconteceu no Colégio Odete São Paio, no bairro do Colubandê, onde ele estudou dos 8 aos 14 anos. Lá, seu talento com os pés também encantou Fernando Lessa, treinador do time de futsal da escola.

'Desde os 8 anos, eu via um potencial muito grande nele, tanto que insisti para que o diretor desse uma bolsa-atleta, que é de 100%. O menino fazia seis ou sete gols por jogo', conta Fernando. A regra da escola só permitia bolsas para alunos a partir dos 11 anos, mas a excepcionalidade de Vinicius, apelidado de 'Vinicinho', fez com que abrissem uma exceção.

O diretor Diego São Paio acolheu a ideia e o menino se tornou não só uma estrela do esporte, mas também um aluno dedicado, dentro de suas possibilidades.

'Ele não era um dos melhores do mundo dentro da sala de aula, mas o futebol abriu as portas para a educação', observa Fernando. O sucesso de Vini nos gramados da escola gerava fenômenos curiosos. Após uma final em que ele marcou 'gol até de lambreta no goleiro', um pai da torcida adversária, em vez de reclamar, aproximou-se do treinador para pedir uma foto com o garoto.

'Professor, eu posso tirar uma foto com o Vinicinho? Vou tirar foto agora com ele e meu filho, porque esse com certeza vai ser jogador', relatou Fernando, destacando como até os rivais se rendiam ao talento do jovem. Essas histórias, coletadas no colégio, mostram como a trajetória de Vinicius Júnior já era traçada em São Gonçalo, longe dos holofotes internacionais.

Sua ascensão ao trono do futebol mundial, coroada com a eleição da FIFA e o papel de líder da seleção na Copa de 2026, é mais do que uma conquista pessoal; é um símbolo de esperança para milhares de crianças das periferias do Rio. A cada drible, gol e comemoração emblemática, ele carrega as cores e a força de sua cidade.

A série 'Meninos do Rio' busca resgatar essas raízes, mostrando que o futebol brasileirocontinua a forjar seus craques nas ruas, nas escolinhas e nas quadras das escolas, alimentando um sonho que, para muitos, parece distante, mas que para Vini Jr. foi construído com pés no chão e olhos no horizonte. Essa narrativa reforça a importância do esporte como ferramenta de transformação social e a capacidade do Brasil em produzir talentos que encantam o mundo, mantendo viva a chama do 'jogo bonito' em novas gerações





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