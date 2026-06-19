Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Vini Jr. chega a 500 jogos como profissional e é tema de análise antes de Brasil x Haiti

Esportes News

Vini Jr. chega a 500 jogos como profissional e é tema de análise antes de Brasil x Haiti
Vini Jr.Seleção BrasileiraCopa Do Mundo
📆6/19/2026 11:19 PM
📰g1
84 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 58% · Publisher: 86%

Renata Vasconcellos e Denílson discutem a trajetória de Vini Jr., destacando sua relação com Ancelotti e o potencial de amadurecimento na Seleção Brasileira.

A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira, dia 19, para enfrentar o Haiti em partida válida pela Copa do Mundo. A edição do Jornal Nacional trouxe uma reportagem especial direto do estádio na Filadélfia, com a apresentadora Renata Vasconcellos conversando com o comentarista Denílson.

O foco da conversa foi um dos principais nomes da equipe brasileira: o meio-campista Vini Jr. Hoje, ele alcança a marca impressionante de 500 jogos como jogador profissional. Desses, 200 partidas foram sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, uma relação que Denílson destacou como fundamental. O comentarista explicou que a confiança mútua entre jogador e treinador no Real Madrid é um fator que potencializa o desempenho de Vini Jr., tornando-o uma peça decisiva no clube espanhol.

No entanto, Denílson fez um contraste, afirmando que, apesar de já ser um líder absoluto no Real, o jogador ainda precisa amadurecer e assumir um protagonismo similar com a camisa da Seleção Brasileira. Ele acredita que o talento e a experiência adquiridos na Europa podem e devem ser transferidos para o ambiente da equipe nacional, elevando o nível de atuação do Brasil.

A reportagem também tocou na questão da juventude relativa de Vini Jr.: aos 25 anos, com uma década de carreira, ele tem pela frente ainda muitos anos no auge, o que torna essa busca por consistência na Seleção ainda mais relevante. O jornalista pontuou que o ciclo de amadurecimento é contínuo e que a confiança depositada por Ancelotti serve como modelo para o que se espera no contexto nacional.

A transmissão fez parte da cobertura diária do Jornal Nacional, com links para acompanhar as notícias no Google e para ver vídeos exclusivos no GloboPop. A partida contra o Haiti, therefore, não apenas representa mais um desafio na competição, mas também um palco para que Vini Jr. continue a solidificar sua trajetória e, quem sabe, dar o próximo passo em sua evolução como líder da Seleção

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

g1 /  🏆 7. in BR

Vini Jr. Seleção Brasileira Copa Do Mundo Real Madrid Ancelotti Haiti

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Quase R$ 1 bi: Vini Jr. vale mais que duas seleções do Haiti; entendaQuase R$ 1 bi: Vini Jr. vale mais que duas seleções do Haiti; entendaEnquanto a Seleção Brasileira vale R$ 5,47 bilhões, os 26 jogadores convocados pelo Haiti somam cerca de R$ 330 milhões em valor de mercado.
Read more »

Endrick e mudanças no time: as pistas dadas por Ancelotti para a Seleção Brasileira contra HaitiEndrick e mudanças no time: as pistas dadas por Ancelotti para a Seleção Brasileira contra HaitiBrasil enfrenta o Haiti nesta sexta-feira, 19, pela segunda rodada da Copa do Mundo
Read more »

Brasil enfrenta resistência ancestral do HaitiBrasil enfrenta resistência ancestral do HaitiBrasil enfrenta resistência ancestral do Haiti
Read more »

A impaciência de torcedores com Casemiro e seleção para jogo contra HaitiA impaciência de torcedores com Casemiro e seleção para jogo contra HaitiBrasil joga contra Haiti nesta sexta-feira, 19
Read more »



Render Time: 2026-06-20 02:21:40