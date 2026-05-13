Vini e Vivão terão 24 horas de confinamento no novo reality show

Os participantes de 'Casa do Patrão', Vini e Vivão, ficarão amarrados por 24 horas na próxima temporada do reality show.

Vini e Vivão, participantes de 'Casa do Patrão', ficariam amarrados por 24 horas no reality show . Fabíola Reipert visitou o confinamento e realizou a dinâmica que definiu a dupla.

São 18 participantes divididos em duas casas: a 'Casa do Patrão” e a 'Casa do Trampo”. Cada semana, um patrão é definido, decidindo privilégios e obrigações. O que estiver na 'Casa do Trampo” servirá às necessidades dos participantes da 'Casa do Patrão” desde limpeza até preparação das refeições. O novo reality show, com direção de Boninho, tem exibição diária na Record e transmissão 24h na plataforma de streaming Disney+. VINI e VIVÃO ficarão amarrados por 24 horas ! #CasaDoPatrã





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