Vinhos de Altitude: A Vinícola Vale das Colinas é um Exemplo de Sucesso no Nordeste

A vinícola Vale das Colinas, localizada em Garanhuns, no Agreste pernambucano, é um exemplo de sucesso na produção de vinhos de altitude no Nordeste. Fundada por um casal de médicos, a vinícola transformou um pasto em vinhedo e passou a produzir tintos e brancos premiados.

A vinícola Vale das Colinas, localizada em Garanhuns , no Agreste pernambucano, é um exemplo de sucesso na produção de vinhos de altitude no Nordeste . Fundada por um casal de médicos, a vinícola transformou um pasto em vinhedo e passou a produzir tintos e brancos premiados.

Com uma produção anual de 29.000 garrafas, vindas de 14 hectares, a vinícola é um empregador local e movimenta a economia da região. O segredo do lugar está no microclima de montanha tropical, que permite uma amplitude térmica na colheita de até 20°C, preservando a acidez e lapidando os aromas. Sem recorrer à poda invertida, a safra acontece em janeiro, com colheita de madrugada, das 4h às 9h, para manter as uvas frescas e inteiras.

Os resultados já trouxeram algumas medalhas de concursos nacionais e internacionais para os rótulos que homenageiam as filhas do casal fundador e a natureza ao redor. Apesar dessas conquistas, a vinícola ainda não permite que os proprietários deixem a medicina, pois os custos são muito altos devido à localização fora do eixo das vinícolas brasileiras. Outro desafio é fazer com que a região consuma os próprios vinhos, mas o enoturismo tem sido a forma de apresentar os produtos ao público.

A visita guiada com prova de três vinhos ao valor R$ 70 é uma das mais procuradas, mas há piqueniques, casamentos, sessões de fotos e muitos eventos. Em agosto está previsto o lançamento do primeiro espumante, feito pelo método tradicional com 12 meses de autólise. Hoje, as vendas dos vinhos são realizadas na própria vinícola e na loja Bebidas de Pernambuco, em frente ao Marco Zero do Recife.

O e-commerce que irá enviar os produtos para todo Brasil ficará pronto em junho. Os vinhos mais jovens custam R$ 95, enquanto os gran reserva que envelhecem em barricas de, no máximo, segundo uso, saem por R$ 165





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