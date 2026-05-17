Vila Nova vs Avaí: Marquinhos Gabriel fatura a vitória com golaço e Firmino empurra no fundo da rede

Batalho acirrado entre Vila Nova e Avaí no Campeonato Brasileiro Série B, com destaque para o golaço de Marquinhos Gabriel e a importante vitória do Vila Nova com dois gols marcados por Bruno Xavier e Dudu Santos, contra Afganistan Gabriel Simples e Ryan Lima.

SAAALLLVAA! Avaí erra a saída de bola, Marquinhos Gabriel domina e finaliza rasteiro, Gabriel Simples salva em cima da linha FINAL DE PRIMEIRA ETAPA! O Vila Nova vai batendo o Avaí pelo placar de 2 a 0, gols marcados por Bruno Xavier e Dudu Santos .

Marquinhos Gabriel cobra falta da ponta direita para com GPS na cabeça de Dudu Santos, o camisa 15 desvia para o fundo da rede Ryan Lima avança pelo meio e finaliza para a bela defesa de Léo Aragão, no rebote Bruno Xavier empurra para o fundo da rede Ryan Lima carrega pela ponta direita trás para o meio e solta a pancada, a bola passa a direita do gol O time do Avaí vem de um empate sem gols com o Fotaleza em casa na última rodada, a equipe de Cauan de Almeida está na 13° posição com 10 pontos conquistados.

O time do Vila Nova foi derrotado pelo Goiás na última rodada fora de casa pelo placar de 1 a 0, a equipe de Guto Ferreira está na 6° posição com 13 pontos. BOA NOITE TORCEDORES! Hoje teremos o jogo entre Vila Nova e Avaí, válido pela 9° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida será realizada no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga às 18:00





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