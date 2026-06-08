Vila Nova vence o Botafogo SP por 1 a 0

O Vila Nova venceu o Botafogo SP por 1 a 0 em jogo válido pela série B do Campeonato Brasileiro. O atacante André Luís marcou o primeiro gol da partida após cruzamento de Janderson. A equipe de Goiás está buscando manter sua posição de liderança na tabela.

Gol de abertura para o Vila Nova , em jogo válido pela série B do Campeonato Brasileiro . O atacante André Luís marcou o primeiro gol da partida após cruzamento de Janderson .

A equipe de Goiás está buscando manter sua posição de liderança na tabela. Já o Botafogo SP busca uma vitória para se aproximar do time líder. No primeiro tempo, Hygor sofreu uma falta na lateral direita e Ryan Lima teve uma finalização defendida ao ângulo superior esquerdo. Everton Morelli bateu no poste direito com finalização após escanteio.

O Botafogo SP também teve algumas oportunidades perdidas, como a de Janderson com finalização de fora da área. A partida é emocionante e os jogadores estão dando o seu melhor. No segundo tempo, Kelvin sofreu uma falta na lateral esquerda e Rafael Gava cometeu uma falta. Ryan Lima sofreu uma falta no campo defensivo e Dodô teve uma finalização defendida.

A partida está chegando ao fim e o Vila Nova está em vantagem. O time de Goiás está buscando manter sua liderança e o Botafogo SP está buscando uma vitória para se aproximar do time líder. A partida terminou com o Vila Nova vencendo por 1 a 0





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