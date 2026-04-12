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Viktor Orbán perde eleições na Hungria após 16 anos; Peter Magyar celebra vitória

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Viktor Orbán perde eleições na Hungria após 16 anos; Peter Magyar celebra vitória
HungriaViktor OrbánPeter Magyar
📆4/12/2026 7:55 PM
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Após 16 anos no poder, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán reconhece derrota para Peter Magyar. Trump e Bolsonaro manifestam apoio, enquanto Magyar promete mudanças políticas significativas.

Após 16 anos consecutivos no poder, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán , reconheceu a derrota para Peter Magyar nas eleições realizadas no último domingo, 12 de abril. A notícia marca o fim de uma era na política húngara, com Orbán, conhecido por suas política s nacionalistas e conservadoras, cedendo o controle do país a um novo líder. A vitória de Magyar representa uma mudança significativa na direção política da Hungria , abrindo caminho para novas política s e prioridades.

A contagem dos votos ainda está em andamento, mas os resultados parciais indicam uma vitória esmagadora de Magyar, com a possibilidade de conquistar uma maioria de dois terços no parlamento. Essa projeção aponta para uma mudança profunda na estrutura política húngara, permitindo que Magyar implemente suas políticas com maior facilidade e determine o futuro do país. \Em meio a essa transição, figuras políticas de diferentes partes do mundo manifestaram suas opiniões e reações. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conhecido por sua proximidade com Orbán, enviou seu vice-presidente, J.D. Vance, a Budapeste em um gesto de apoio ao então primeiro-ministro húngaro. Durante um comício de campanha, Trump expressou publicamente seu apoio a Orbán, reforçando a relação entre os dois líderes. No entanto, o resultado das eleições demonstra a força da oposição e a vontade do povo húngaro em buscar uma nova direção política. O apoio de Trump a Orbán ressalta a importância das relações internacionais e como elas podem influenciar os cenários políticos nacionais. Além disso, a situação na Hungria também despertou o interesse de outros países e figuras políticas, como o Brasil, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro, conhecido por admirar o modelo de governo de Orbán, acompanha de perto os desdobramentos da eleição. A derrota de Orbán e a ascensão de Magyar podem ter implicações para as relações diplomáticas e os alinhamentos políticos na região.\Peter Magyar, o vencedor da eleição, é uma figura relativamente nova na política húngara, mas com uma história que o conecta ao partido Fidesz, de Orbán. Magyar, de 45 anos, já foi membro do Fidesz, tendo, inclusive, sido casado com uma ex-ministra da Justiça do partido e trabalhado como diplomata húngaro. No entanto, em fevereiro de 2024, ele rompeu com o partido e com todos os seus cargos em empresas estatais, concedendo uma entrevista que rapidamente atraiu grande audiência. Posteriormente, ele fundou o partido Tisza, prometendo uma abordagem diferente da política húngara. Magyar se destacou por sua postura focada em questões internas, como saúde, educação e desenvolvimento rural, em contraste com a abordagem de Orbán, que frequentemente abordava questões globais. Ele prometeu reavaliar os contratos com a Rússia e fortalecer a presença da Hungria na União Europeia e na OTAN. Sua estratégia de campanha incluiu visitas intensas ao interior do país e um estilo de comunicação mais direto e próximo ao povo. As eleições na Hungria são relevantes para compreender as dinâmicas políticas na Europa Central e as possíveis mudanças nas relações internacionais e nos alinhamentos políticos. A ascensão de Magyar e a queda de Orbán demonstram a importância da alternância no poder e a busca por novas lideranças

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