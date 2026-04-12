Viih Tube e Eliezer celebram aniversário de 3 anos da filha Lua com festa temática 'Bela Adormecida'

Viih Tube e Eliezer promovem festa memorável para celebrar os 3 anos da filha Lua, com tema 'Bela Adormecida'. A celebração contou com personagens, decoração temática e dois vestidos para a aniversariante. Casal compartilha detalhes do evento nas redes sociais.

Rio - Viih Tube e Eliezer celebraram em grande estilo o terceiro aniversário de sua primogênita, Lua , com uma festa memorável em um renomado buffet em São Paulo, na noite de sábado, 11 de maio. A temática escolhida para a comemoração foi 'Mundo Encantado', com diversas referências ao clássico da Disney, ' Bela Adormecida '. A influenciadora digital, Viih Tube , compartilhou em suas redes sociais fotos e vídeos da festa, expressando todo o seu amor pela filha.

Em uma legenda emocionante, ela escreveu: 'Nossa bela que de adormecida não tem nada. Te amamos tanto, nossa princesa. Fizemos a sua festa com tudo do jeitinho que você pediu! Que sejam sempre memórias inesquecíveis e uma infância repleta de fantasia'. A festa foi um verdadeiro conto de fadas, com cada detalhe pensado para encantar a pequena Lua e seus convidados. \A celebração contou com a presença de atores caracterizados como os icônicos personagens do desenho. A Princesa Aurora, o Príncipe Phillip, a temida Malévola e as adoráveis fadas madrinhas, Flora, Fauna e Primavera, abrilhantaram a noite, interagindo com as crianças e recriando a magia da história. 'Teve apresentação com toda a história', revelou Viih Tube, detalhando a riqueza da programação. O espaço do buffet foi completamente transformado, com uma decoração impecável que transportava os presentes para o universo da 'Bela Adormecida'. A aniversariante, Lua, roubou a cena com dois vestidos deslumbrantes. O primeiro, longo e elegante, era na cor rosa, a tonalidade característica da Princesa Aurora. 'O segundo look mais confortável para brincar. Coisa mais linda', comentou Viih Tube, mostrando a preocupação em garantir o conforto da filha para aproveitar ao máximo a festa. O irmão caçula de Lua, Ravi, de 1 ano e 5 meses, também encantou a todos, vestido de príncipe, completando o cenário de conto de fadas. A festa foi um sucesso, refletindo o amor e a dedicação dos pais em proporcionar momentos especiais para seus filhos. \O casal, que iniciou o relacionamento em agosto de 2022 e oficializou a união no civil em março de 2023, está prestes a celebrar o casamento religioso em agosto deste ano. Os preparativos para a cerimônia, que promete ser grandiosa, têm sido compartilhados nas redes sociais, gerando grande expectativa entre os fãs e seguidores do casal. Viih Tube e Eliezer, que conquistaram uma legião de fãs com sua autenticidade e carisma, demonstram em cada detalhe o amor e a união que os une. A festa de aniversário da Lua foi mais um capítulo dessa história de amor, celebrando a alegria e a felicidade da família. A escolha do tema 'Mundo Encantado' evidencia o desejo dos pais em criar um ambiente mágico para a filha, repleto de fantasia e lembranças inesquecíveis. A comemoração demonstra a importância da família e dos valores que Viih Tube e Eliezer buscam transmitir aos seus filhos, priorizando o amor, a felicidade e a celebração de cada momento especial. A festa foi um verdadeiro sucesso, evidenciando o carinho e a dedicação do casal, que segue construindo uma linda história de amor e união





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