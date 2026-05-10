Video of plane accidentally hitting pedestrian during takeoff in Denver sparks investigation

A shocking video shows an Airbus A321, operated by Frontier Airlines, accelerating down the runway and hitting a pedestrian moments before takeoff at the Denver International Airport. A passenger was killed in the incident after trespassing onto the runway.passengers and crew were able to evacuate safely, emergency responders investigated the report of a fire on the aircraft, and the runway remains closed while investigations are ongoing. The case is being investigated by the FAA and NTSB. The victim's identity was not reported.
Vídeo mostra avião atropelando pedestre durante decolagem em Denver Nova imagem divulgada do incidente envolvendo um avião da Frontier Airlines mostram o momento exato em que a aeronave atinge uma pessoa durante a decolagem no Aeroporto Internacional de Denver , nos Estados Unidos, na noite desta sexta-feira (8).
Após a colisão, o voo foi cancelado e os passageiros precisaram ser evacuados. O vídeo, captado por uma câmera de segurança do aeroporto, registra o instante em que o Airbus A321, do voo 4345, acelera pela pista e atinge o pedestre, que morreu. (A imagem foi congelada antes do impacto). Segundo autoridades aeroportuárias, a vítima havia invadido a área restrita após pular uma cerca perimetral e atravessar a pista poucos segundos antes de ser atingida.
A aeronave seguia para Los Angeles com 224 passageiros e sete tripulantes a bordo. Após a colisão, os pilotos abortaram a decolagem e relataram um incêndio no motor, além de fumaça dentro da cabine. Os passageiros foram evacuados por escorregadores de emergência. Em comunicado, o Aeroporto Internacional de Denver afirmou que o incêndio no motor foi rapidamente controlado pelo Corpo de Bombeiros local.
Equipes de emergência encaminharam os passageiros de volta ao terminal, enquanto a pista permaneceu interditada para investigação. O caso é apurado pela Administração Federal de Aviação (FAA) e pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB)
