Vida Político|Pesquisa AtlasIntel: Desaprovaço a Trump é maior em julho, imagem negativa cresce

Uma pesquisa AtlasIntel divulgada nessa terça-feira 12 revelou que 59,8% dos norte-americanos desaprovam o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O indicador oscila positivamente em relação ao mês de março, mas continua a ser negativo para o republicano. A pesquisa entrevistou 2.069 pessoas pela internet, via Recrutamento Digital Aleatório, entre 4 e 7 de maio.

Uma pesquisa AtlasIntel divulgada nessa terça-feira 12 revelou que 59,8% dos norte-americanos desaprovam o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto 39,5% o aprovam. Em março, os índices eram, respectivamente, de 58,1% e 41,9%, e a oscilação para o republicano foi negativa.

Em relação ao desempenho de Trump, 60% dos entrevistados o definiram como ruim ou muito ruim, enquanto 37,2% o classificaram como bom ou excelente e 2,7% como regular. Em outro recorte, 60% responderam ter uma imagem negativa de Trump, contra 40% que mencionaram uma imagem positiva. O cenário também é ruim para o presidente em relação à sua política externa. Confira alguns dos destaques da pesquisa





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