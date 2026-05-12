Vida Político|Pesquisa AtlasIntel: Desaprovaço a Trump é maior em julho, imagem negativa cresce

Uma pesquisa AtlasIntel divulgada nessa terça-feira 12 revelou que 59,8% dos norte-americanos desaprovam o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O indicador oscila positivamente em relação ao mês de março, mas continua a ser negativo para o republicano. A pesquisa entrevistou 2.069 pessoas pela internet, via Recrutamento Digital Aleatório, entre 4 e 7 de maio.
Uma pesquisa AtlasIntel divulgada nessa terça-feira 12 revelou que 59,8% dos norte-americanos desaprovam o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto 39,5% o aprovam. Em março, os índices eram, respectivamente, de 58,1% e 41,9%, e a oscilação para o republicano foi negativa.
Em relação ao desempenho de Trump, 60% dos entrevistados o definiram como ruim ou muito ruim, enquanto 37,2% o classificaram como bom ou excelente e 2,7% como regular. Em outro recorte, 60% responderam ter uma imagem negativa de Trump, contra 40% que mencionaram uma imagem positiva. O cenário também é ruim para o presidente em relação à sua política externa. Confira alguns dos destaques da pesquisa
Pessoas Entrevistou Internet Usuário Recrutamento Via Digital Aleatório Entrevista Entrevistou Entrevistador Atlasintel Poder Exercício Estados Americanos Três Percentual
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Governo Trump divulga arquivos sobre OVNIs e vida alienígenas com fotosA Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou sete casos de infecção por hantavírus entre passageiros do navio Hondius, após a atualizar de dados com o diagnóstico positivo de uma cidadã francesa repatriada recentemente.
Read more »
Americanos estão mais pessimistas com economia e culpam Trump, diz pesquisa AtlasIntelO principal veículo para desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial no país. A marca Exame inclui o site, a revista, o aplicativo para smartphones, cursos, eventos e um serviço de análises financeiras.
Read more »
Maioria dos americanos é contra ataques ao Irã, diz pesquisa AtlasIntelO principal veículo para desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial no país. A marca Exame inclui o site, a revista, o aplicativo para smartphones, cursos, eventos e um serviço de análises financeiras.
Read more »
Pesquisa mostra que maioria dos americanos culpa Trump pela piora da economiaUm levantamento da AtlasIntel indica que 62,8% dos americanos acreditam que as políticas econômicas do ex-presidente Donald Trump pioraram a economia dos EUA, enquanto 55,5% afirmam que sua situação financeira pessoal também se deteriorou. A pesquisa, realizada entre 4 e 7 de maio com 2.069 adultos, revela ainda que 59,8% desaprovam o desempenho de Trump em diversos fronts, como imigração, saúde e política externa.
Read more »