Vice-secretário dos EUA preocupa-se com o golpe na Bolívia após conversa com o presidente Paz

O vice-secretário de Estado dos EUA, Christopher Landau, afirmou que conversou com o presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, sobre sua preocupação com a escalada da agitation no país, onde protestos contra medidas de austeridade causaram insegurança. Manifestantes pressionam o governo de Paz a se submeter.

Nesta terça-feira (19), o vice-secretário de Estado dos EUA, Christopher Landau, conversou com o presidente da Bolívia , Rodrigo Paz, ao expressar sua preocupação com a escalada da agitação no país, onde protests contra medidas de austeridade haviam provado instabilidade.

As manifestações, iniciadas com greves no início de maio, se transformaram num movimento de alcance nacional envolvendo sindicatos, mineiros, trabalhadores do transporte e grupos rurais. Manifestantes pressionam o governo Paz a se someter a Landau em uma conferência organizada pela Americas Society/Council of the Americas (Sociedade das Américas/Conselho das Américas), que declarou a esperança e a expectativa de que outros países sul-americanos se unissem para repudiar o que ele descreveu como um "golpe" que poderia pôr em risco governos democraticamente eleitos.

"Não é possível que você tenha um processo democrático em que ele foi eleito esmagadoramente pelo povo boliviano há menos de um ano e agora você tem manifestantes violentos bloqueando as ruas", declarou Landau. "Isso é um golpe que está sendo financiado por essa aliança profana entre a política e o crime organizado em toda a região", acrescentou ele. até dezembro, o governo de Paz vinha executando medidas de austeridade de caráter fiscal e de cumprimento de acordos com o Fundo Monetário Internacional.

Landau citou que o governo Trump trabalharia para garantir que as forças antigovernamentais e anti-institucionais não prevalecessem





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