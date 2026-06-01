Vice-prefeito é acusado de forjar casamento para receber pensão

O vice-prefeito de Trajano de Moraes, cidade na Região Serrana do Rio de Janeiro, Hélio Luiz Fazoli, foi acusado de forjar um casamento com uma idosa para receber pensão e embolsar quase R$ 5 milhões.

O vice-prefeito de Trajano de Moraes, cidade na Região Serrana do Rio de Janeiro, Hélio Luiz Fazoli, foi acusado de forjar um casamento com uma idosa para receber pensão e embolsar quase R$ 5 milhões.

A Justiça bloqueou os bens de Hélio Luiz e determinou a suspensão imediata dos pagamentos para ele. A decisão também bloqueou os bens da ex-mulher dele, Adriana Canes Peçanha, e a família da idosa, Ângela Marília de Moraes Peçanha, tenta descobrir o que ainda sobrou dos bens. A investigação começou quando o Ministério Público do Rio descobriu que Hélio Luiz e Adriana Canes Peçanha receberam dos cofres públicos quase R$ 5 milhões durante quase dez anos.

A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e determinou a suspensão imediata dos pagamentos para Hélio Luiz Fazoli. A decisão também bloqueou os bens do político e da ex-mulher dele, incluindo contas bancárias, aplicações financeiras, imóveis, carros, ações e até criptomoedas. A Justiça quer saber a dimensão do patrimônio deixado pela ex-procuradora. Sem herdeiros diretos, a fortuna de Ângela deveria ir, por lei, para as irmãs e as sobrinhas - os chamados 'parentes colaterais'.

Agora, a família tenta descobrir o que ainda sobrou dos bens. Além de falsidade ideológica, Hélio Luiz e Adriana Peçanha vão responder por estelionato qualificado contra os cofres públicos do Rioprevidência. Em nota, o Rioprevidência informou que já suspendeu o pagamento da pensão; que não detectou a fraude na época; e que vai acompanhar o processo junto à Procuradoria-Geral do Estado do Rio.

Em nota, a defesa de Hélio Luiz Fazoli e de Adriana Canes Peçanha afirma que a investigação foi conduzida sem que os acusados fossem ouvidos e que a acusação se baseia em narrativas do cenário político local. Diz ainda que os parentes de Ângela que prestaram depoimento sequer frequentavam a cidade e que, como não há inventário aberto, é falso afirmar que os bens ficaram com Hélio.

A nota acrescenta que a imagem da ex-procuradora merece respeito e será defendida por quem realmente cuidou dela; e conclui dizendo que a inocência dos dois será provada na Justiça





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vice-Prefeito Trajano De Moraes Rio De Janeiro Pensão Falsidade Ideológica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Moraes devolve passaporte a Marcos do Val e derruba restrição para senador sair do paísSenador foi alvo de inquérito por incitação ao crime e obstrução de investigação de organização criminosa

Read more »

Omã alerta para mina naval em Ormuz; Irã diz que 20 navios atravessaram Estreito em 24 horas | Mundo e CiênciaAviso ocorre sob tensões elevadas na região do Golfo

Read more »

Tiroteio na região central de São Paulo deixa feridos, incluindo criançaNa capital paulista, um tiroteio que se originou em tentativa de roubo resultou em feridos, sendo destaque a morte de uma criança e lesões graves em seu pai. A polícia mobilizou serviços de emergência e o Metrô ofereceu apoio após a paralisação temporária dos trens.

Read more »

Missão da NASA levará drones para explorar região nunca visitada da LuaMissão MoonFall pretende enviar quatro drones ao Polo Sul lunar para mapear terreno e procurar sinais de água subterrânea

Read more »