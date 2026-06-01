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Vice-prefeito é acusado de forjar casamento para receber pensão

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Vice-prefeito é acusado de forjar casamento para receber pensão
Vice-PrefeitoTrajano De MoraesRio De Janeiro
📆6/1/2026 1:49 AM
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O vice-prefeito de Trajano de Moraes, cidade na Região Serrana do Rio de Janeiro, Hélio Luiz Fazoli, foi acusado de forjar um casamento com uma idosa para receber pensão e embolsar quase R$ 5 milhões.

O vice-prefeito de Trajano de Moraes, cidade na Região Serrana do Rio de Janeiro, Hélio Luiz Fazoli, foi acusado de forjar um casamento com uma idosa para receber pensão e embolsar quase R$ 5 milhões.

A Justiça bloqueou os bens de Hélio Luiz e determinou a suspensão imediata dos pagamentos para ele. A decisão também bloqueou os bens da ex-mulher dele, Adriana Canes Peçanha, e a família da idosa, Ângela Marília de Moraes Peçanha, tenta descobrir o que ainda sobrou dos bens. A investigação começou quando o Ministério Público do Rio descobriu que Hélio Luiz e Adriana Canes Peçanha receberam dos cofres públicos quase R$ 5 milhões durante quase dez anos.

A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e determinou a suspensão imediata dos pagamentos para Hélio Luiz Fazoli. A decisão também bloqueou os bens do político e da ex-mulher dele, incluindo contas bancárias, aplicações financeiras, imóveis, carros, ações e até criptomoedas. A Justiça quer saber a dimensão do patrimônio deixado pela ex-procuradora. Sem herdeiros diretos, a fortuna de Ângela deveria ir, por lei, para as irmãs e as sobrinhas - os chamados 'parentes colaterais'.

Agora, a família tenta descobrir o que ainda sobrou dos bens. Além de falsidade ideológica, Hélio Luiz e Adriana Peçanha vão responder por estelionato qualificado contra os cofres públicos do Rioprevidência. Em nota, o Rioprevidência informou que já suspendeu o pagamento da pensão; que não detectou a fraude na época; e que vai acompanhar o processo junto à Procuradoria-Geral do Estado do Rio.

Em nota, a defesa de Hélio Luiz Fazoli e de Adriana Canes Peçanha afirma que a investigação foi conduzida sem que os acusados fossem ouvidos e que a acusação se baseia em narrativas do cenário político local. Diz ainda que os parentes de Ângela que prestaram depoimento sequer frequentavam a cidade e que, como não há inventário aberto, é falso afirmar que os bens ficaram com Hélio.

A nota acrescenta que a imagem da ex-procuradora merece respeito e será defendida por quem realmente cuidou dela; e conclui dizendo que a inocência dos dois será provada na Justiça

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Vice-Prefeito Trajano De Moraes Rio De Janeiro Pensão Falsidade Ideológica

 

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