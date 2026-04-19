Vicaricídio: Nova Lei no Rio Visa Combater Violência Contra a Mulher e Impunidade de Agressores

Delegada Fernanda Fernandes, especialista em violência de gênero, fala sobre a nova lei que tipifica o vicaricídio, o homicídio de pessoas próximas a mulheres com o intuito de feri-las, e sua importância para monitorar e combater a impunidade e a cultura do estupro no Rio de Janeiro.

A violência contra a mulher no Rio de Janeiro é um problema persistente e alarmante, com a delegada Fernanda Fernandes, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Duque de Caxias há oito anos, enfatizando que o agressor frequentemente se sente impune, acima da lei.

Em entrevista exclusiva, ela destacou a importância da recém-sancionada Lei 15.384/2026, que tipifica o vicaricídio – o homicídio de pessoas próximas a mulheres com o intuito de feri-las – como um avanço crucial para a prevenção e ampliação de políticas públicas de proteção. A nova legislação, que incluiu o vicaricídio no rol de violências domésticas previstas na Lei Maria da Penha, poderia ter sido aplicada em casos trágicos recentes, como o ocorrido em Nilópolis. Lá, um homem foi preso após estuprar a ex-namorada, assassinar o filho dela de 11 anos e tentar contra a vida da mãe da vítima.

Em 2025, o Estado do Rio registrou 175 homicídios dolosos de menores entre 0 e 17 anos. Desses, ao menos seis foram cometidos por pais ou padrastos, mas a maioria dos autores permanece não identificada. A tipificação do vicaricídio oferece a possibilidade de identificar crimes motivados pela intenção de causar sofrimento à mulher, uma nuance que antes era obscurecida nos dados oficiais.

Fernanda Fernandes defende que dar nome ao crime é fundamental para o monitoramento e a efetividade das políticas. 'O que não é nomeado não existe', afirma a delegada, explicando que a ausência de dados específicos sobre o vicaricídio impedia a quantificação e, consequentemente, a criação de estratégias direcionadas. A tipificação do feminicídio, segundo ela, foi um marco semelhante que permitiu o acompanhamento e embasou políticas de combate. A delegada também aponta a necessidade urgente de medidas de prevenção à cultura do estupro e à misoginia, o ódio contra mulheres, que aguarda votação na Câmara dos Deputados após aprovação no Senado.

A violência vicária, segundo Fernandes, é qualquer agressão praticada contra pessoas ligadas à mulher, como filhos, pais ou familiares, com o objetivo deliberado de causar sofrimento a ela. Essa violência pode ser psicológica, moral ou física, e sua identificação é mais complexa, o que a torna, por vezes, mais difícil de ser enquadrada legalmente. A delegada ressalta que, embora crianças e adolescentes possam obter medidas protetivas pela Lei Henry Borel, a caracterização como violência vicária exige a demonstração explícita do propósito de atingir a mulher. Essa distinção é crucial para a aplicação das novas normas e o avanço na proteção de vítimas vulneráveis.

Com uma média de 16 estupros diários nos dois primeiros meses do ano no Rio de Janeiro, o cenário é preocupante. A delegada critica a cultura do estupro que permeia a sociedade, normalizando a violência e levando ao julgamento das vítimas. Mulheres que buscam diversão, bebem ou usam roupas consideradas mais ousadas são frequentemente vistas como se tivessem dado consentimento para abusos, uma visão que a delegada considera um grave problema de conscientização com danos concretos. A impunidade é outro fator agravante, onde o agressor se sente intocável e, por vezes, conta com a conivência de terceiros. A subnotificação de casos é uma realidade sombria, motivada pelo medo, vergonha e culpa, além do longo e árduo processo que vai do registro à condenação, se esta ocorrer. Adolescentes, em particular, sofrem com o receio de represálias e castigos familiares. Comentários misóginos e de ódio em publicações sobre estupros reforçam a desumanização e desqualificação das mulheres, características centrais da misoginia.





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