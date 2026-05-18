Viagem: O que você precisa saber sobre as páginas em branco no passaporte

Diferentemente do que muitas pessoas pensam, não basta apenas o documento estar dentro do prazo de validade – de preferência, com no mínimo seis meses. Além disso, é essencial ter páginas em branco no passaporte para serviços de imigração estrangeiros. Considere quais países exigem espaço para carimbos e vistos e como evitar problemas no check-in ou na imigração.

Para viajar é preciso mais do que o documento válido: vários países possuem regras rígidas quanto aos espaços disponíveis na caderneta. Regras variadas: embora em muitos locais o tradicional carimbo esteja sendo abolido, vale sempre ter páginas em branco no passaporte.

Sua próxima viagem pode ter um imprevisto antes mesmo de começar! Muitos viajantes esquecem que, além da validade, é crucial ter páginas em branco no passaporte. Descubra quais países exigem espaço para carimbos e vistos, evitando problemas no check-in ou na imigração





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Passaporte Lugares Que Pedem Páginas Em Branco Como Garantir Espaços Em Branco Adequados No P

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