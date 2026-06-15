Vereadora cobra União por medidas na Ponte do Esqueleto após morte em rope jump

Bruna Magalhães pressiona governo federal por solução para ponte em Limeira, palco de repetidos acidentes e da morte de jovem de 21 anos durante salto de rope jump. Prefeitura aciona Justiça por omissão.

A vereadora Bruna Magalhães (PRTB) tem cobrado publicamente o governo federal por medidas efetivas em relação à Ponte do Esqueleto, localizada em Limeira , São Paulo.

A estrutura, que já foi cenário de pelo menos dez acidentes nos últimos anos, incluindo casos graves envolvendo esportes radicais e registros de suicídio, voltou a ser alvo de atenção após a morte da jovem Maria Eduarda Rodrigues, de 21 anos, no último sábado (13). A vítima realizava um salto de rope jump, atividade organizada por uma empresa privada, quando houve uma falha na fixação dos equipamentos de segurança; a corda que deveria prendê-la ao corpo não foi corretamente fixada.

A ponte, que não possui passagem de veículos e liga duas áreas privadas, tornou-se um ponto de acesso para atividades de risco devido à sua omissão administrativa. Segundo a vereadora, a situação se arrasta por anos e, nos últimos onze meses, ela tem buscado uma resposta mais concreta do governo federal, responsável pela estrutura, enviando ofícios e e-mails. Ela defende que, diante da inércia, a solução passa either pela conclusão da obra de interdição ou pela demolição da ponte.

A vereadora relata que, em momento anterior, um buraco aberto para impedir o trânsito foi fechado após pressão de empresas que visitavam o local e pela falta de documentação clara sobre o procedimento, o que reinstaurou o acesso. Sua luta, agora, é para identificar o responsável legal e documentar os riscos. Há um avanço nas conversas com o governo federal, que sinalizou a possibilidade de transferir a estrutura para o município.

A Prefeitura de Limeira, por sua vez, informou que existem barreiras e placas de alerta, mas destacou que a ponte está em área particular e que os praticantes invadem o espaço. O município anunciou que vai acionar a União na Justiça por omissão, alegando que desde o início de 2025 são feitas cobranças administrativas aos órgãos federais.

O prefeito Murilo Félix reafirmou que a falta de medidas de segurança em uma área federal não pode persistir e que seguirá pressionando por providências, atribuindo à omissão federal a repetição dos incidentes. A morte de Maria Eduarda reacende o debate sobre a responsabilidade pública e a necessidade de intervenção imediata para evitar novas tragédias





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