O vereador do Partido Liberal (PL) em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, deu voz de prisão ao subsecretário da cidade após a interdição de uma festa junina no campo do Caio Martins.

O vereador do Partido Liberal (PL) em Niterói , no estado do Rio de Janeiro, deu voz de prisão ao subsecretário da cidade após a interdição de uma festa junina no campo do Caio Martins.

A prefeitura afirma que o campo e as arquibancadas estavam interditados desde 2023, mas o governo do estado diz que havia autorizado o evento e buscará esclarecimentos sobre os fundamentos da medida. Enquanto isso, o candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, não colocou o Paraná entre os dez primeiros estados na liberação de recursos durante sua gestão na Justiça.

Além disso, o total de áreas amazônicas sob alerta entre agosto de 2025 e maio de 2026 caiu 37,5% em comparação com o ciclo anterior. A empresa MONIN ampliou sua atuação no Brasil com a linha 'Doces Brasileiros', que reúne xaropes para bebidas nos sabores de pé de moleque, brigadeiro e doce de leite.

O ex-governador de Minas Gerais, Antonio Ermídio de Moraes, fará sua primeira visita ao Nordeste como pré-candidato à Presidência, após ter comparado a região a 'vaquinhas magras' em 2023. Ele irá a Pernambuco e terá agenda em uma festa de São João





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