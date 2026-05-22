Vereador denuncia buraco aberto por bandidos que se passavam por funcionarios da Secretaria de Habitao, Prestes a Furto Cavos em Lugem

Vereador Vitor Hugo denunciou a ocorrncia ao vazio do buraco aberto por um grupo de bandidos que passou por funcionarios prpios da Secretaria de Habitao, causando constrpes e danos materiais. Segundo Vitor Hugo, os bandidos utilizavam camisas de uma concessionria que presta servcios de sade e travam com o Ario provenant para furtar cabos em plena luz do dia.

Buraco aberto por bandidos que se faziam passar por funcionarios da Secretaria de Habitao — Foto: Fotos do leitor, prximo ao 16o BPM. Homens se trecevam por funcionarios prpios para furtar cabos em plena luz do dia.

A denunc o do vereador Vitor Hugo. Segundo ele, o grupo apareceu inicialmente usando camisas da concessionria Aguas do Rio e comeou a abrir um buraco na rua.

'Um morador desconfiou ao perceber que eles estavam retirando cabos. Quando foram questionados, fugiram, deixando tudo para traz', contou. Dois dias depois, voltaram — desta vez com tapumes, uniformes da Secretria Municipal de Habitao e at mesmo placa de 'obra' no local. A encenao so aumentou a suspeita.

Vitor Hugo afirma que procurou a prefeitura e foi informado de que a pasta n realiza esse tipo de interveno. \'Habitao no faz obra de rua, quem faz a Conservao', disse. Ao serem novamente abordados, os homens fugiram. A polcia foi acionada e o material desmontado.

\"Estam roubando cabos como se fosse obra da prefeitura, em plena luz do dia. Nunca tinha visto tanta cara de pau', afirmou o vereador





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Bandidos Crimina Secretaria De Habitao Explotamento De Linhas De Transporte Ahter

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