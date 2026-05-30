Venezuelanos continuam sofrendo com falta de energia elétrica após 15 anos de falhas

A Venezuela tem enfrentado constantes falhas no fornecimento de energia elétrica, afetando a vida das pessoas e causando prejuízos econômicos. A falta de energia afeta as atividades domésticas, comerciais e de serviços, além de gerar prejuízos econômicos e danos em equipamentos.

Maria tinha a esperança de que, no dia de seu aniversário, a única vela que iria precisar seria colocada em cima do seu bolo. Mas, no último dia 5 de maio, quando telefonei para dar os parabéns, não havia eletricidade na sua casa em Maracaibo, a segunda cidade mais populosa da Venezuela.

A edição mais recente da Pesquisa de Condições de Vida (Encovi) publicada em 2025 pela Universidade Católica Andrés Bello indica que nove em cada 10 residências do país relataram interrupções do fornecimento de energia elétrica. E quatro em cada 10 afirmaram que esses cortes são diários e se estendem por várias horas





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