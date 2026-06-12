Venezuela, sob comando de Ricardo Belli, faz história e vai à repescagem da Copa do Mundo Feminina

A Seleção Venezuelana Feminina se classificou para o Torneio de Repescagem da FIFA após terminar em terceiro lugar na Liga das Nações da Conmebol. A equipe, comandada pelo técnico brasileiro Ricardo Belli, busca uma vaga inédita na Copa do Mundo Feminina de 2027. A classificação foi confirmada após empate contra o Uruguai, com gol de Deyna Castellanos.

Sob o comando do técnico brasileiro Ricardo Belli , a Seleção Venezuela na de Futebol Feminino alcançou uma marca histórica ao se classificar para o Torneio de Repescagem da FIFA, disputando uma vaga inédita na Copa do Mundo Feminina de 2027.

A equipe encerrou sua participação na Liga das Nações Feminina da Conmebol na terceira posição, um feito expressivo que lhe garantiu um lugar ao lado do Equador, quarto colocado, na segunda chance de classificação para o mundial. Brasil, como país-sede, Colômbia, campeã do torneio, e Argentina, vice-campeã, já asseguraram suas vagas diretamente, deixando apenas uma vaga sul-americana em aberto para ser decidida na repescagem intercontinental.

A confirmação veio na última rodada, após um empate emocionante por 1 a 1 contra o Uruguai, no emblemático Estádio Centenário, em Montevidéu. Após sair atrás no placar, a Venezuela empatou com um gol de sua maior estrela, Deyna Castellanos, resultado suficiente para preservar a vantagem na tabela e garantir a classificação.

A campanha venezuelana foi de altíssimo nível ofensivo: a equipe marcou 19 gols e terminou com um saldo de gols positivo de 13,_numbers idênticos aos da Argentina e superiores até mesmo aos das campeãs colombianas, demonstrando um poder de fogo notável. O elenco conta com várias jogadoras que atuam no futebol brasileiro, o que aproxima o estilo de jogo das competições locais, como a meio-campista Day Rodríguez, do Corinthians, e a experiente atacante Kika Moreno, do Grêmio, além de outras nomes que brilham no exterior.

Agora, a Venezuela se prepara para o Torneio de Repescagem da FIFA, programado para novembro e dezembro deste ano, onde enfrentará seleções de outras confederações em busca do sonho inédito de participar de uma Copa do Mundo Feminina. A trajetória sob o comando de Ricardo Belli tem sido vista como um marco para o futebol feminino venezuelano, que busca consolidar seu crescimento e competitividade no cenário internacional.

A demanda por uma vaga é ainda mais especial considerando o contexto esportivo do país, que nunca participou de uma Copa do Mundo Feminina. A repescagem representará uma desafio complexo, mas a confiança foi reforçada pela performance consistente durante toda a Liga das Nações. A eliminação precoce de Brasil, Colômbia e Argentina na primeira fase do último Mundial pesou na重新 estruturação das competições sul-americanas, que agora distribuem apenas três vagas diretas.

Com isso, a luta pela quarta vaga se transformou em um objetivo alcançável para nações em desenvolvimento, como Venezuela e Equador, que investem cada vez mais no futebol feminino. O técnico Ricardo Belli, em suas entrevistas, tem ressaltado a importância da organização tática e da mentalidade vencedora para superar as adversidades. A próxima etapa será decisiva e colocará à prova a evolução do futebol venezuelano, que almeja fazer história em 2027





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