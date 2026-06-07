Venezuela remove 13 kg de urânio altamente enriquecido em operação internacional secreta

Um comboio militar venezuelano transportou discretamente 13 kg de urânio altamente enriquecido de Caracas até o porto de Puerto Cabello, com destino aos Estados Unidos, em uma operação coordenada com os governos do Reino Unido e da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). O material, usado no primeiro reator nuclear da América Latina, foi removido para evitar riscos de proliferação nuclear, seguindo princípios do programa Átomos para a Paz, proposto por Eisenhower na década de 1950.

Em uma operação internacional sigilosa ocorrida no fim de abril, um comboio militar venezuelano transportou, com segurança reforçada, um contêiner contendo aproximadamente 13 quilos de urânio altamente enriquecido (HEU, na sigla em inglês) de Caracas até o porto de Puerto Cabello, no estado de Carabobo.

O material, que tinha concentração superior a 20% de urânio-235, foi enviado posteriormente aos Estados Unidos. A ação, cuidadosamente planejada, foi realizada em colaboração entre os governos da Venezuela, Estados Unidos e Reino Unido, além da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Conforme divulgado pela AIEA em 8 de maio, a missão conjunta seguiu rigorosas medidas de segurança devido ao risco de proliferação nuclear e à ameaça que esse tipo de material representa caso caia em mãos inadequadas.

O urânio altamente enriquecido, conforme explicou o pesquisador Jack Crawford, do Royal United Services Institute, é utilizado em reatores para fins pacíficos, como pesquisa científica e propulsão de submarinos, mas também pode ser usado para fabricar armas nucleares. Os 13 kg retirados da Venezuela, embora com enriquecimento um pouco acima de 20% (o nível militar começa em 90%), são teoricamente suficientes para serem refinados e produzir uma pequena arma atômica.

Especialistas destacam que a remoção desse material fortalece os esforços internacionais para evitar que o HEU destinado a usos civis seja obtido por atores não estatais ou por governos com ambições nucleares. A preocupação com os vínculos do governo venezuelano com países como Irã, Rússia, Cuba e Coreia do Norte há muito tempo acende alertas nos EUA e na própria AIEA.

Os 13 kg de HEU haviam sido usados como combustível no RV-1, o primeiro reator nuclear da América Latina, instalado no início da década de 1960 no Instituto Venezuelano de Pesquisas Científicas (Ivic). Esse reator experimental surgiu no contexto do programa Átomos para a Paz, anunciado pelo presidente norte-americano Dwight Eisenhower em 1953. Em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, Eisenhower reconheceu que a tecnologia nuclear bélica não era mais monopólio dos EUA e ressaltou os perigos da proliferação.

Propôs então que a energia atômica fosse colocada a serviço da humanidade, sugerindo a criação de uma agência internacional - que depois se tornaria a AIEA - para controlar o material nuclear e promovê-lo em áreas como medicina e agricultura. A ideia era que as potências nucleares fornecessem o material à agência da ONU, que o distribuiria para pesquisadores dedicados a fins pacíficos.

O discurso inspirou a iniciativa Átomos para a Paz, pela qual os EUA passaram a oferecer tecnologia e treinamento a países em desenvolvimento para uso civil da energia nuclear. Em menos de um ano, os EUA alteraram sua legislação atômica para permitir exportações nucleares a nações que se comprometessem a não desenvolver armas.

Em março de 1955, autorizaram o fornecimento limitado de material físsil e assistência para construção de reatores aos países do chamado "mundo livre", consolidando os primeiros passos para a cooperação nuclear internacional supervisionada pela futura AIEA. A remoção do HEU da Venezuela representa, portanto, a materialização prática dos princípios originalmente defendidos por Eisenhower: a retirada segura de material potencialmente perigoso e sua realocação sob controle internacional, minimizando riscos de desvio para fins militares.

A operação, além de significar um sucesso diplomático e de segurança nuclear, também reacende debates sobre a eficácia dos acordos de não proliferação e a necessidade de monitoramento contínuo de estoques de material físsil em regiões politicamente instáveis





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