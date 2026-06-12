Venezuela reabre setor de gás para estrangeiros com licença da Shell após reforma da lei

Governo venezuelano concede licença à Shell para explorar campo Loran, com sete jazidas de gás, após reforma da lei de hidrocarbonetos pressionada pelos EUA. País busca retomar projetos abandonados e atrair investimentos.

A Venezuela , sob o governo de Nicolás Maduro, está reabrindo seu setor de hidrocarbonetos ao investimento estrangeiro, após uma reforma da lei impulsionada em janeiro sob pressão dos Estados Unidos.

Essa reforma permitiu que a gigante energética Shell obtivesse uma licença para explorar o campo Loran, que abrange sete jazidas de gás natural, seis delas transfronteiriças com Trinidad e Tobago. O campo ficou abandonado por 23 anos e, segundo o ministro do Petróleo, Pedro Tellechea, a concessão vai permitir um avanço importante no desenvolvimento gasífero e na exportação do país.

A medida ocorre após a captura de Maduro em uma operação militar americana e a subsequente flexibilização das sanções por Washington. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo e significativas reservas de gás natural. Peter Costello, presidente de Exploração e Produção da Shell, celebrou os acordos como uma conquista para ambos os lados, destacando a parceria de longa data. O governo também fechou acordos com outras grandes empresas, como a britânica BP e a espanhola Repsol.

Especialistas do setor petrolífero alertam que o país desperdiça bilhões de pés cúbicos de gás, causando perdas econômicas e graves danos ambientais. Com essa reabertura, a Venezuela volta a encarar um ponto de inflexão em sua economia energética





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