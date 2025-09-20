Venezuela Denuncia 'Guerra Não Declarada' após Deslocamento Naval dos EUA no Caribe e Pede Investigação da ONU

O governo venezuelano acusa os Estados Unidos de uma 'guerra não declarada' após o envio de navios ao Mar do Caribe, solicitando à ONU uma investigação sobre ações militares que resultaram em mortes. A tensão entre os países aumenta, com a Venezuela realizando exercícios militares em resposta.

O governo venezuelano, liderado por Nicolás Maduro, denunciou veementemente a presença de navios dos Estados Unidos no Mar do Caribe, caracterizando a situação como uma 'guerra não declarada'. A tensão entre os dois países escalou após o envio de embarcações militares americanas à região, supostamente com o objetivo de combater o tráfico de drogas .

O Ministério Público da Venezuela já solicitou à Organização das Nações Unidas (ONU) uma investigação sobre as recentes operações militares dos EUA, que resultaram na morte de indivíduos em embarcações no mar. A situação é extremamente delicada, com o governo Maduro expressando preocupações sobre a soberania venezuelana e acusando os EUA de atos de agressão. A presença de navios americanos perto das águas territoriais da Venezuela tem sido vista como uma clara demonstração de força, e o governo venezuelano teme que isso possa levar a um confronto direto. O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, declarou publicamente que as ações dos EUA representam uma ameaça militar, com o governo venezuelano interpretando a presença naval como uma violação de sua soberania e um ato de intimidação.\Os Estados Unidos justificam o envio de navios ao Caribe como parte de seus esforços para combater o tráfico de drogas, alegando que embarcações venezuelanas estão envolvidas em atividades criminosas. O presidente americano, Donald Trump, tem liderado essa iniciativa, inclusive divulgando vídeos de ataques militares a supostas embarcações de narcotraficantes. O governo americano afirma ter eliminado várias embarcações desde o início de setembro, resultando na morte de diversas pessoas. No entanto, o governo venezuelano contesta veementemente essas alegações, argumentando que os EUA estão usando o pretexto do combate às drogas para justificar uma intervenção militar. A Venezuela também questiona a falta de transparência nas operações americanas e a falta de oportunidades para as tripulações das embarcações se defenderem. O governo Maduro enfatiza que as ações dos EUA violam o direito internacional e representam uma ameaça à paz e à segurança na região. A oposição venezuelana, representada por figuras como Henrique Capriles, tem apelado por uma solução política para a crise, rejeitando a possibilidade de um conflito militar. A postura de Capriles reflete a complexidade da situação política na Venezuela, onde a polarização entre o governo e a oposição dificulta a busca por soluções pacíficas.\Em resposta à presença militar dos EUA, a Venezuela iniciou exercícios militares na ilha de La Orchila, nas proximidades da costa venezuelana. Esses exercícios, que envolveram o lançamento de mísseis e foguetes, visam demonstrar a capacidade de defesa do país e sinalizar a sua determinação em proteger a sua soberania. O governo venezuelano tem buscado apoio internacional para condenar as ações dos EUA, apelando ao Conselho de Segurança da ONU para que tome medidas. O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, acusou os EUA de cometer 'crimes contra a humanidade' e pediu uma investigação da ONU sobre as mortes de pessoas em embarcações. O chanceler Yván Gil também afirmou que a Venezuela fez um apelo à ONU para que exija o fim imediato das ações militares dos EUA no Caribe. A escalada das tensões entre a Venezuela e os Estados Unidos tem gerado preocupações na comunidade internacional, com muitos países temendo que a situação possa se deteriorar ainda mais. A falta de relações diplomáticas entre os dois países desde 2019 agrava a situação, dificultando o diálogo e a busca por uma solução pacífica. A comunidade internacional apela à calma e ao diálogo para evitar um conflito que teria consequências catastróficas para a Venezuela e para a região





Venezuela realiza exercícios militares no Caribe pelo segundo dia consecutivoNavios e drones foram enviados para a região após uma ordem dada pelo presidente venezuelano, Nicolás Maduro

Venezuela lança exercícios militares em ilha no Caribe e acusa os EUA de preparar ofensivaEm meio à tensão com os Estados Unidos, a Venezuela realiza exercícios militares de três dias na ilha de La Orchila, no Caribe. A operação 'Caribe Soberano' é uma resposta ao envio de destróieres norte-americanos à região, usando como pretexto o combate ao tráfico de drogas.

Tensão EUA x Venezuela: ataques no Caribe e interesses políticos

Procuradoria da Venezuela pede à ONU que investigue ataques dos EUA a barcos no Caribe

Procuradoria da Venezuela pede à ONU que investigue ataques dos EUA a barcos no CaribeSegundo Tarek William Saab, Washington cometeu crimes contra a humanidade

Venezuela denuncia 'guerra não declarada' após envio de navios americanos ao CaribeO ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino López, acusou os Estados Unidos de promoverem uma 'guerra não declarada' com o envio de navios ao Caribe. Ele criticou a eliminação de embarcações supostamente envolvidas com tráfico de drogas e os exercícios militares realizados pela Venezuela em resposta à mobilização americana.

