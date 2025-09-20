Head Topics

Venezuela Denuncia 'Guerra Não Declarada' após Deslocamento Naval dos EUA no Caribe e Pede Investigação da ONU

Política Internacional

Venezuela Denuncia 'Guerra Não Declarada' após Deslocamento Naval dos EUA no Caribe e Pede Investigação da ONU
VenezuelaEstados UnidosMar Do Caribe
O governo venezuelano acusa os Estados Unidos de uma 'guerra não declarada' após o envio de navios ao Mar do Caribe, solicitando à ONU uma investigação sobre ações militares que resultaram em mortes. A tensão entre os países aumenta, com a Venezuela realizando exercícios militares em resposta.

O governo venezuelano, liderado por Nicolás Maduro, denunciou veementemente a presença de navios dos Estados Unidos no Mar do Caribe, caracterizando a situação como uma 'guerra não declarada'. A tensão entre os dois países escalou após o envio de embarcações militares americanas à região, supostamente com o objetivo de combater o tráfico de drogas .

O Ministério Público da Venezuela já solicitou à Organização das Nações Unidas (ONU) uma investigação sobre as recentes operações militares dos EUA, que resultaram na morte de indivíduos em embarcações no mar. A situação é extremamente delicada, com o governo Maduro expressando preocupações sobre a soberania venezuelana e acusando os EUA de atos de agressão. A presença de navios americanos perto das águas territoriais da Venezuela tem sido vista como uma clara demonstração de força, e o governo venezuelano teme que isso possa levar a um confronto direto. O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, declarou publicamente que as ações dos EUA representam uma ameaça militar, com o governo venezuelano interpretando a presença naval como uma violação de sua soberania e um ato de intimidação.\Os Estados Unidos justificam o envio de navios ao Caribe como parte de seus esforços para combater o tráfico de drogas, alegando que embarcações venezuelanas estão envolvidas em atividades criminosas. O presidente americano, Donald Trump, tem liderado essa iniciativa, inclusive divulgando vídeos de ataques militares a supostas embarcações de narcotraficantes. O governo americano afirma ter eliminado várias embarcações desde o início de setembro, resultando na morte de diversas pessoas. No entanto, o governo venezuelano contesta veementemente essas alegações, argumentando que os EUA estão usando o pretexto do combate às drogas para justificar uma intervenção militar. A Venezuela também questiona a falta de transparência nas operações americanas e a falta de oportunidades para as tripulações das embarcações se defenderem. O governo Maduro enfatiza que as ações dos EUA violam o direito internacional e representam uma ameaça à paz e à segurança na região. A oposição venezuelana, representada por figuras como Henrique Capriles, tem apelado por uma solução política para a crise, rejeitando a possibilidade de um conflito militar. A postura de Capriles reflete a complexidade da situação política na Venezuela, onde a polarização entre o governo e a oposição dificulta a busca por soluções pacíficas.\Em resposta à presença militar dos EUA, a Venezuela iniciou exercícios militares na ilha de La Orchila, nas proximidades da costa venezuelana. Esses exercícios, que envolveram o lançamento de mísseis e foguetes, visam demonstrar a capacidade de defesa do país e sinalizar a sua determinação em proteger a sua soberania. O governo venezuelano tem buscado apoio internacional para condenar as ações dos EUA, apelando ao Conselho de Segurança da ONU para que tome medidas. O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, acusou os EUA de cometer 'crimes contra a humanidade' e pediu uma investigação da ONU sobre as mortes de pessoas em embarcações. O chanceler Yván Gil também afirmou que a Venezuela fez um apelo à ONU para que exija o fim imediato das ações militares dos EUA no Caribe. A escalada das tensões entre a Venezuela e os Estados Unidos tem gerado preocupações na comunidade internacional, com muitos países temendo que a situação possa se deteriorar ainda mais. A falta de relações diplomáticas entre os dois países desde 2019 agrava a situação, dificultando o diálogo e a busca por uma solução pacífica. A comunidade internacional apela à calma e ao diálogo para evitar um conflito que teria consequências catastróficas para a Venezuela e para a região

