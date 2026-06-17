Vendas no Varejo nos EUA sobem com Gasolina e Restituições

As vendas no varejo nos Estados Unidos registraram alta no mês passado, impulsionadas pelos preços elevados da gasolina e pelo uso das restituições de imposto de renda. Apesar do aumento, a taxa de poupança caiu para o menor nível em quatro anos. O Federal Reserve deve manter as taxas de juros inalteradas.

O aumento das vendas no varejo nos Estados Unidos no mês passado foi parcialmente impulsionado pelos preços mais altos da gasolina. Os preços nos postos de combustível atingiram máximas de quatro anos em meio ao conflito entre EUA, Israel e Irã, elevando a receita do setor.

Desde então, os preços recuaram, com a média nacional no varejo caindo para níveis mais baixos, mas o impacto nos gastos dos consumidores já havia sido sentido. A temporada de declaração de imposto de renda chegou ao fim e grande parte das restituições foi gasta rapidamente. Análises internas de dados mostraram que as famílias estão utilizando esses recursos mais rapidamente do que em anos anteriores, com os gastos com gasolina sendo responsáveis por grande parte da diferença.

Esse comportamento reflete a pressão orçamentária causada pelos custos elevados de combustíveis e a necessidade de manter o consumo diante da inflação. Além dos preços da gasolina, a alta no mercado de ações sustentou os gastos dos consumidores, mas isso ocorreu às custas das poupanças. A taxa de poupança caiu para o menor nível em quatro anos em abril, indicando que os norte-americanos estão priorizando o consumo imediato em vez de reservas financeiras.

Os dados de vendas no varejo, excluindo automóveis, gasolina, materiais de construção e serviços de alimentação, cresceram de forma moderada, uma medida que corresponde mais de perto ao componente de gastos do consumidor no cálculo do Produto Interno Bruto. Economistas apontam que esse núcleo de vendas sugere uma resiliência da demanda, mas também levanta preocupações sobre a sustentabilidade do ritmo de gastos, especialmente se a renda disponível não acompanhar a inflação.

Quanto à política monetária, os dados das vendas no varejo provavelmente não terão impacto sobre a decisão do Federal Reserve. O banco central deve manter, ainda nesta quarta-feira, a taxa básica de juros na faixa atual. Embora as chances de uma alta tenham crescido com o aumento das pressões sobre os preços, a maioria dos economistas não prevê aperto monetário este ano, apontando para o abrandamento dos preços do petróleo e a expectativa de que a inflação continue arrefecendo.

O Fed aguardará mais sinais sobre a trajetória da economia antes de qualquer movimento. A combinação de gastos robustos e uma possível desaceleração da inflação deve manter a estabilidade no curto prazo, mas a queda da taxa de poupança e a dependência das restituições fiscais são fatores de risco que exigem monitoramento contínuo





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