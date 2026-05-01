Vendas de Figurinhas da Copa do Mundo Crescem com Bom Desempenho da Seleção Brasileira

Raul Vallecillo, da Panini, revela que o sucesso da Seleção Brasileira impulsiona as vendas de álbuns e figurinhas, com o Brasil figurando entre os maiores consumidores mundiais. Detalhes sobre preços, novos formatos de envelopes e a parceria com a Coca-Cola.

A paixão nacional pelo futebol e a tradição de colecionar figurinhas do Mundial se unem mais uma vez, impulsionando as vendas e reacendendo a nostalgia em colecionadores de todas as idades.

Em entrevista recente, Raul Vallecillo, representante da Panini, detalhou a dinâmica do mercado de álbuns e figurinhas da Copa do Mundo, revelando a forte ligação entre o desempenho da Seleção Brasileira e o volume de vendas. Segundo ele, embora o Mundial seja um evento que transcende gerações, o bom momento da equipe canarinho naturalmente estimula o interesse e a aquisição dos produtos relacionados.

A afirmação ressalta a importância do apelo emocional e da identificação com a seleção para o sucesso comercial da coleção. O Brasil se consolida como um dos maiores mercados consumidores de figurinhas do mundo, figurando consistentemente entre os três primeiros países em volume de vendas. Vallecillo enfatizou que essa posição de destaque acompanha a história de conquistas do Brasil em Copas do Mundo, demonstrando uma correlação direta entre o sucesso esportivo e o entusiasmo dos colecionadores.

Embora outros países, como Itália e Espanha, também apresentem um consumo significativo em determinados Mundiais, o Brasil mantém uma presença constante no topo do ranking. Essa preferência pelo álbum e pelas figurinhas reflete a cultura brasileira de celebrar o futebol e de valorizar a memória dos grandes momentos da seleção.

A expectativa é que, com o avanço da equipe na competição, a demanda por produtos colecionáveis aumente ainda mais, impulsionada pela esperança de novas conquistas e pela emoção de reviver a história do futebol brasileiro. No que diz respeito à precificação dos produtos, a Panini adota uma estratégia de uniformidade de preços em todos os mercados, buscando alinhar os valores e garantir a acessibilidade para os colecionadores em diferentes regiões.

No entanto, a empresa realiza ajustes periódicos nos preços, levando em consideração a variação dos custos de matéria-prima e o tamanho da coleção. Para o Mundial atual, a Panini introduziu um novo formato de envelope, contendo duas vezes mais figurinhas – um total de sete cromos por envelope – com o objetivo de facilitar a conclusão do álbum pelos colecionadores e, potencialmente, reduzir a necessidade de adquirir um grande número de envelopes.

Além disso, a tradicional parceria com a Coca-Cola continua, com figurinhas especiais presentes nos rótulos das embalagens, adicionando um elemento surpresa e incentivando a compra dos produtos da marca. O álbum de capa dura prateada está disponível por R$ 79,90, oferecendo uma opção mais durável e sofisticada para os colecionadores mais exigentes. A empresa reforça a importância do jogo responsável e lembra que a participação em atividades de apostas é restrita a maiores de 18 anos.

A entrevista completa e o processo de produção dos pacotinhos podem ser conferidos em vídeo e no site oficial da Panini, proporcionando aos colecionadores uma visão detalhada dos bastidores da produção das figurinhas





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