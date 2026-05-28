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Vendas de Editoras Brasileiras Crescem 6,5% em 2025

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Vendas de Editoras Brasileiras Crescem 6,5% em 2025
Vendas De EditorasCrescimento2025
📆5/28/2026 6:22 PM
📰jornalodia
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A pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro mostrou que as vendas das editoras brasileiras tiveram um resultado positivo em 2025, com um aumento de 6,5% em relação a 2024.

As vendas das editoras brasileiras tiveram um resultado positivo em 2025, de acordo com a pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro. A pesquisa, coordenada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), com apuração da Nielsen BookData, mostrou que foram vendidos 185 milhões de exemplares físicos, o que representa um aumento de 6,5% em relação a 2024.

Esse número resultou em um faturamento de R$ 4,5 bilhões, um crescimento nominal de 7,7% e de 3,3% em termos reais. As editoras de Obras Gerais tiveram o melhor resultado, representando 48% das vendas ao mercado. Religiosos aparecem em segundo lugar, com 30%, seguidos por Didáticos e CTP (Científicos, Técnicos e Profissionais), com 16% e 6%, respectivamente.

Em termos de gênero, o maior crescimento foi entre Didáticos e Ficção Adulta, com aumento de 12% no faturamento das vendas em relação a 2024. Religiosos cresceu 7% e Infantil e Juvenil, 5,3%. Já as vendas ao governo tiveram queda de 9,9% no faturamento em relação a 2024, o que puxou o resultado para baixo. A pesquisa também mostrou um crescimento de 12,4% no faturamento com vendas a livrarias, contra um crescimento de 1,5% em livrarias exclusivamente virtuais.

Em 2025, as lojas físicas representaram 28,9% do faturamento do setor. Além disso, a pesquisa também mostrou que a venda de livros em formato digital segue em crescimento no Brasil, com um acervo de 149 mil títulos, sendo 90% deles em e-book e 10% em audiolivros. Foram 13,2 milhões de unidades vendas à la carte, o que representa um faturamento de R$ 188,2 milhões com vendas à la carte, um crescimento real de 5,8%.

A soma representa um resultado positivo de 5,5% de crescimento real para o setor

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