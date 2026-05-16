Venda e compartilhamento de vídeos de estupro de menina de 12 anos no Rio investigado

Investigação aponta venda e compartilhamento de vídeos de estupro de menina de 12 anos no Rio. Vídeo do crime começou a ser vendido e compartilhado nas redes sociais.

Investigação aponta venda e compartilhamento de vídeos de estupro de menina de 12 anos no Rio A menina de 12 anos que denunciou ter sido vítima de um estupro coletivo voltou para casa após ser violentada, mas, por medo e vergonha, não contou à família o que tinha acontecido.

O crime aconteceu no dia 22 de abril, e o vídeo foi gravado pelos envolvidos. Ele foi vendido em redes sociais e chegou à mãe da vítima, que procurou a delegacia. Uma das menores envolvidas chegou a vender o vídeo por R$ 5. As autoridades identificaram os oito menores envolvidos e determinaram a apreensão de computadores e celulares.

A Justiça determinou a internamento provisório de seis menores enquanto os outros dois são procurados





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