Velório do policial civil Felipe Monteiro Marques no Rio

Felipe Monteiro Marques pilotou um helicóptero da Polícia Civil que foi baleado em março de 2025 durante uma operação na Vila Aliança, Zona Oeste do Rio. Um ano depois de sua morte, o velório ocorreu no crematório e cemitério da Penitência, Zona Norte do Rio, e contou com policiais, familiares e amigos.

Velório do piloto policial civil Felipe Monteiro Marques que morreu um ano após ser baleado em uma operação na vila aliança a cerimônia foi no crematório e cemitério vertical da penitência Zona Norte do Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira polícias familiares e amigos na tarde desta terça-feira em uma cerimônia marcada por um cortejo que atravessou a cidade o trajeto começou na Lagoa Zona Sul antigo local de trabalho do comandante e seguiu até o Crematório e Cemitério da Penitência no Caju na Zona portuária onde foi realizado velório com missa de corpo presente antes da cremação Felipe baleado na cabeça em uma operação na Vila Aliança Zona Oeste em março de 2025 morreu no domingo durante o percurso um grande comboio formado por viaturas motociclistas e um carro do Corpo de Bombeiros acompanhou o traslado do corpo do policial o momento mais emocionante ocorreu na chegada ao crematório quando quatro ou cinco aeronaves da Polícia Civil sobrevoaram o local em baixa altitude em homenagem ao comandante durante o percurso a esposa de Felipe Keidna Marques acompanhou a cerimônia ao lado dos filhos e familiares amigos próximos fizeram orações durante a despedida a família preferiu manter discrição e pediu privacidade durante o velório O secretário de Estado de Polícia Civil Delmir Gouvêa destacou a atuação de Felipe e classificou o piloto como um herói da corporação Estamos aqui hoje reverenciando o nosso herói o piloto Felipe que foi atacado covardemente durante uma operação policial no momento em que ele já estava se retirando da comunidade depois de proteger as equipes em solo A Polícia Civil vai continuar atuando e combatendo esses criminosos a movimentação reuniu um grande número de policiais civis e agentes de outras forças de segurança que prestaram continência e homenagens ao comandante Felipe Marques Monteiro integrava o Serviço Aeropolicial da Coordenadoria de Recursos Especiais Core e foi baleado no dia 20 de março durante uma operação na Vila Aliança na Zona Oeste do Rio Segundo as investigações o helicóptero em que ele estava dava apoio aéreo às equipes em solo quando criminosos abriram fogo contra a aeronave O policial foi atingido na testa por um disparo de fuzil que perfurou o crânio em abril ele voltou para o hospital para ser submetido a um procedimento para colocação de uma prótese craniana mas apresentou as investigações sobre o ataque seguem em andamento Um dos suspeitos de participação já foi preso mas outros envolvidos continuam sendo procurados pela polícia em cortejo pela cidade amigos e parentes se despedem de piloto da Core Corpo de Felipe Marques Monteiro baleado em operação na Vila Aliança em 2025 saiu da Lagoa na Zona Sul até o Cemitério da Penitência no Caj.

Velório do piloto policial civil Felipe Monteiro Marques que morreu um ano após ser baleado em uma operação na vila aliança a cerimônia foi no crematório e cemitério vertical da penitência Zona Norte do Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira polícias familiares e amigos na tarde desta terça-feira em uma cerimônia marcada por um cortejo que atravessou a cidade o trajeto começou na Lagoa Zona Sul antigo local de trabalho do comandante e seguiu até o Crematório e Cemitério da Penitência no Caju na Zona portuária onde foi realizado velório com missa de corpo presente antes da cremação Felipe baleado na cabeça em uma operação na Vila Aliança Zona Oeste em março de 2025 morreu no domingo durante o percurso um grande comboio formado por viaturas motociclistas e um carro do Corpo de Bombeiros acompanhou o traslado do corpo do policial o momento mais emocionante ocorreu na chegada ao crematório quando quatro ou cinco aeronaves da Polícia Civil sobrevoaram o local em baixa altitude em homenagem ao comandante durante o percurso a esposa de Felipe Keidna Marques acompanhou a cerimônia ao lado dos filhos e familiares amigos próximos fizeram orações durante a despedida a família preferiu manter discrição e pediu privacidade durante o velório O secretário de Estado de Polícia Civil Delmir Gouvêa destacou a atuação de Felipe e classificou o piloto como um herói da corporação Estamos aqui hoje reverenciando o nosso herói o piloto Felipe que foi atacado covardemente durante uma operação policial no momento em que ele já estava se retirando da comunidade depois de proteger as equipes em solo A Polícia Civil vai continuar atuando e combatendo esses criminosos a movimentação reuniu um grande número de policiais civis e agentes de outras forças de segurança que prestaram continência e homenagens ao comandante Felipe Marques Monteiro integrava o Serviço Aeropolicial da Coordenadoria de Recursos Especiais Core e foi baleado no dia 20 de março durante uma operação na Vila Aliança na Zona Oeste do Rio Segundo as investigações o helicóptero em que ele estava dava apoio aéreo às equipes em solo quando criminosos abriram fogo contra a aeronave O policial foi atingido na testa por um disparo de fuzil que perfurou o crânio em abril ele voltou para o hospital para ser submetido a um procedimento para colocação de uma prótese craniana mas apresentou as investigações sobre o ataque seguem em andamento Um dos suspeitos de participação já foi preso mas outros envolvidos continuam sendo procurados pela polícia em cortejo pela cidade amigos e parentes se despedem de piloto da Core Corpo de Felipe Marques Monteiro baleado em operação na Vila Aliança em 2025 saiu da Lagoa na Zona Sul até o Cemitério da Penitência no Caj





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