Vaticano pede desculpas a comunidade camponesa no Peru por supostas irregularidades na transferência de terras

O Vaticano enviou um enviado especial para pedir perdão às comunidades camponesas herdeiras do povo indígena Tallán no Peru. A comunidade alega que os seus direitos territoriais foram violados em 1998.

O Vaticano pediu desculpas a uma comunidade camponesa no Peru por supostas irregularidades na transferência de terras . Os representantes da Igreja Católica se ajoelharam em Catacaos, no noroeste do país, em um gesto de arrependimento.

A comunidade San Juan Bautista de Catacaos alega que os seus direitos territoriais foram violados em 1998, quando cerca de 10 mil hectares de terras foram transferidos sem o seu consentimento. Os moradores afirmam que a transferência foi fraudulenta e que muitas das pessoas que supostamente participaram estavam mortas ou não haviam assinado a ata. A comunidade vive principalmente da criação de gado, da apicultura e do cultivo agrícola.

O Vaticano enviou um enviado especial, monsenhor Jordi Bertomeu, para pedir perdão às comunidades camponesas herdeiras do povo indígena Tallán. Bertomeu afirmou que o Sodalício foi uma estrutura abusiva que foi suprimida pelo papa Francisco em abril de 2025. A Asociación Civil San Juan Bautista, ligada ao Sodalício, rejeitou ter participado de qualquer tipo de transferência ilícita dos terrenos.

A comunidade camponesa alega que as propriedades lhes pertenciam coletivamente como herdeiros dos Tallán, considerados um dos povos originários mais antigos do norte do Peru. Os moradores denunciaram que foram perseguidos e criminalizados por defender sua terra. O pedido de desculpas do Vaticano foi recebido com emoção pela comunidade, que sentiu que a justiça divina havia sido alcançada.

A BBC Mundo investigou o caso e descobriu que a suposta tomada das terras remonta a 1998 e que os direitos territoriais da comunidade foram violados. A comunidade vive principalmente da criação de gado, da apicultura e do cultivo agrícola. O Vaticano enviou um enviado especial para pedir perdão às comunidades camponesas herdeiras do povo indígena Tallán. Bertomeu afirmou que o Sodalício foi uma estrutura abusiva que foi suprimida pelo papa Francisco em abril de 2025.

A Asociación Civil San Juan Bautista, ligada ao Sodalício, rejeitou ter participado de qualquer tipo de transferência ilícita dos terrenos. A comunidade camponesa alega que as propriedades lhes pertenciam coletivamente como herdeiros dos Tallán, considerados um dos povos originários mais antigos do norte do Peru. Os moradores denunciaram que foram perseguidos e criminalizados por defender sua terra. O pedido de desculpas do Vaticano foi recebido com emoção pela comunidade, que sentiu que a justiça divina havia sido alcançada.

A BBC Mundo investigou o caso e descobriu que a suposta tomada das terras remonta a 1998 e que os direitos territoriais da comunidade foram violados





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