Vasco x Athletico-PR: Renovação de Andrey Fernandes, mudanças e suspensões

Saiba quais os jogos e horários da transmissão, quem será destaque e quem boca fechada, além do histórico recente do Vasco e Athletico.

O Vasco recebe o Athletico-PR neste domingo (10), às 20h30 (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão da Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (Pay-per-view).

Destaque do sub-20, Andrey Fernandes renova com o Vasco até 2030; veja o valor da multa O Vasco ainda não perdeu no mês de maio. A última derrota da equipe foi no dia 26 de abril, contra o Corinthians. Desde então, o Cruz-Maltino soma duas vitórias pela Copa Sul-Americana e um empate diante do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro.

Para a partida, o técnico Renato Gaúcho terá mudanças na equipe por conta das suspensões de Barros e Paulo Henrique, além do retorno de Cuiabano ao time titular após se recuperar de lesão muscular. O quinto colocado do Campeonato Brasileiro também chega embalado para o confronto e não perde há três partidas





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