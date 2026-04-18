Head Topics

Vasco vira sobre o São Paulo em São Januário e respira no Brasileirão

Esportes News

VascoSão PauloBrasileirão
📆4/18/2026 11:46 PM
📰Lance!
145 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 78% · Publisher: 51%

Em partida com emoção e virada, o Vasco venceu o São Paulo por 2 a 1 em São Januário, com gols de Puma Rodríguez e Andrés Gómez na segunda etapa. Luciano abriu o placar para os visitantes.

Em uma partida eletrizante e de virada em São Januário, o Vasco da Gama superou o São Paulo por 2 a 1, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista abriu o placar ainda no primeiro tempo com um gol de Luciano, mas o Gigante da Colina demonstrou resiliência e conquistou a vitória na segunda etapa com tentos de Puma Rodríguez, de pênalti, e Andrés Gómez, em um lance que garantiu a festa da torcida vascaína.

A partida também foi marcada pela intensa disputa em campo e pelas estratégias táticas que se desdobraram ao longo dos 90 minutos. O primeiro tempo foi amplamente dominado pelo Cruz-Maltino em termos de posse de bola e iniciativa ofensiva. O time carioca ditou o ritmo do jogo, criando diversas chances de gol, mas esbarrou na falta de pontaria e em uma bola que carimbou a trave, com um chute perigoso de Andrés Gómez. Apesar da superioridade territorial, o Vasco não conseguiu traduzir o volume de jogo em gols, o que gerou frustração e levou a torcida a vaiar a equipe ao final dos primeiros 45 minutos. O São Paulo, por outro lado, mostrou-se mais eficiente. O gol paulista surgiu de uma falha defensiva vascaína. Após um lançamento de Rafael, Cuiabano tentou um recuo que saiu equivocado, deixando Calleri em situação de vantagem contra Robert Renan. O atacante tricolor utilizou sua habilidade, driblou e finalizou, parando em boa defesa de Léo Jardim. No rebote, Luciano apareceu livre e completou para as redes, colocando o São Paulo em vantagem. A virada do Vasco veio na segunda etapa, impulsionada pela determinação e pelo apoio da torcida. Aos 24 minutos, uma jogada dentro da área do São Paulo gerou polêmica. Calleri colocou a mão na bola e, após revisão do VAR, o árbitro Sávio Pereira Sampaio marcou pênalti. Puma Rodríguez foi o responsável pela cobrança e, apesar de não ter batido com perfeição, conseguiu vencer o goleiro e igualar o placar. A pressão vascaína continuou, e aos 42 minutos, o gol da vitória saiu. Após um cruzamento, a defesa do São Paulo afastou a bola de forma precária. Adson aproveitou a sobra na área, mas sua finalização foi bloqueada por Brenner. No rebote, Andrés Gómez acertou um chute potente que, com um leve desvio em Sabino, encobriu o goleiro e selou a virada, desatando a euforia em São Januário. Com este resultado, o Vasco soma pontos importantes na luta contra o rebaixamento, enquanto o São Paulo busca se consolidar na parte de cima da tabela. As duas equipes agora se preparam para compromissos pela Copa do Brasil no meio de semana. O Vasco enfrentará o Paysandu na quarta-feira (22), enquanto o São Paulo terá pela frente o Juventude na terça-feira (21). A performance de Andrés Gómez, com gol e assistência (indireta através da jogada que gerou o pênalti), e a virada do time em casa são os principais destaques desta emocionante partida do Brasileirão. As escalações apresentadas para a partida foram: pelo Vasco, Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros (Hugo Moura), Thiago Mendes e Tchê Tchê (Adson); Rojas (Spinelli), Andrés Gómez e David (Brenner), sob o comando de Renato Gaúcho. Pelo São Paulo, Rafael, Cédric (Maik), Alan Franco, Sabino e Enzo Diáz (Wendell); Bobadilla, Danielzinho (Negrucci) e Artur; Luciano (Tápia), Lucca (Tetê) e Calleri, treinados por Roger Machado

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lance! /  🏆 30. in BR

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-19 02:46:18