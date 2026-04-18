Vasco vira sobre o São Paulo em São Januário e respira no Brasileirão

Em partida com emoção e virada, o Vasco venceu o São Paulo por 2 a 1 em São Januário, com gols de Puma Rodríguez e Andrés Gómez na segunda etapa. Luciano abriu o placar para os visitantes.
Em uma partida eletrizante e de virada em São Januário, o Vasco da Gama superou o São Paulo por 2 a 1, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista abriu o placar ainda no primeiro tempo com um gol de Luciano, mas o Gigante da Colina demonstrou resiliência e conquistou a vitória na segunda etapa com tentos de Puma Rodríguez, de pênalti, e Andrés Gómez, em um lance que garantiu a festa da torcida vascaína.
A partida também foi marcada pela intensa disputa em campo e pelas estratégias táticas que se desdobraram ao longo dos 90 minutos. O primeiro tempo foi amplamente dominado pelo Cruz-Maltino em termos de posse de bola e iniciativa ofensiva. O time carioca ditou o ritmo do jogo, criando diversas chances de gol, mas esbarrou na falta de pontaria e em uma bola que carimbou a trave, com um chute perigoso de Andrés Gómez. Apesar da superioridade territorial, o Vasco não conseguiu traduzir o volume de jogo em gols, o que gerou frustração e levou a torcida a vaiar a equipe ao final dos primeiros 45 minutos. O São Paulo, por outro lado, mostrou-se mais eficiente. O gol paulista surgiu de uma falha defensiva vascaína. Após um lançamento de Rafael, Cuiabano tentou um recuo que saiu equivocado, deixando Calleri em situação de vantagem contra Robert Renan. O atacante tricolor utilizou sua habilidade, driblou e finalizou, parando em boa defesa de Léo Jardim. No rebote, Luciano apareceu livre e completou para as redes, colocando o São Paulo em vantagem. A virada do Vasco veio na segunda etapa, impulsionada pela determinação e pelo apoio da torcida. Aos 24 minutos, uma jogada dentro da área do São Paulo gerou polêmica. Calleri colocou a mão na bola e, após revisão do VAR, o árbitro Sávio Pereira Sampaio marcou pênalti. Puma Rodríguez foi o responsável pela cobrança e, apesar de não ter batido com perfeição, conseguiu vencer o goleiro e igualar o placar. A pressão vascaína continuou, e aos 42 minutos, o gol da vitória saiu. Após um cruzamento, a defesa do São Paulo afastou a bola de forma precária. Adson aproveitou a sobra na área, mas sua finalização foi bloqueada por Brenner. No rebote, Andrés Gómez acertou um chute potente que, com um leve desvio em Sabino, encobriu o goleiro e selou a virada, desatando a euforia em São Januário. Com este resultado, o Vasco soma pontos importantes na luta contra o rebaixamento, enquanto o São Paulo busca se consolidar na parte de cima da tabela. As duas equipes agora se preparam para compromissos pela Copa do Brasil no meio de semana. O Vasco enfrentará o Paysandu na quarta-feira (22), enquanto o São Paulo terá pela frente o Juventude na terça-feira (21). A performance de Andrés Gómez, com gol e assistência (indireta através da jogada que gerou o pênalti), e a virada do time em casa são os principais destaques desta emocionante partida do Brasileirão. As escalações apresentadas para a partida foram: pelo Vasco, Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros (Hugo Moura), Thiago Mendes e Tchê Tchê (Adson); Rojas (Spinelli), Andrés Gómez e David (Brenner), sob o comando de Renato Gaúcho. Pelo São Paulo, Rafael, Cédric (Maik), Alan Franco, Sabino e Enzo Diáz (Wendell); Bobadilla, Danielzinho (Negrucci) e Artur; Luciano (Tápia), Lucca (Tetê) e Calleri, treinados por Roger Machado
United States Latest News, United States Headlines
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »