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Vasco terá reforços na lateral direita contra o Atlético-MG pelo Brasileirão

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Vasco terá reforços na lateral direita contra o Atlético-MG pelo Brasileirão
VascoAtlético-MGCampeonato Brasileiro
📆5/31/2026 1:59 AM
📰jornalodia
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Paulo Henrique e Puma Rodríguez se recuperaram de lesões e são relacionados para a partida deste domingo em São Januário. Vasco busca vitória para se afastar da zona de rebaixamento antes da pausa para a Copa do Mundo.

O Vasco da Gama terá reforços importantes na lateral direita para o confronto contra o Atlético-MG, neste domingo, 31 de julho, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro .

De acordo com informações do portal 'ge', os jogadores Paulo Henrique e Puma Rodríguez se recuperaram de lesões e foram relacionados pelo técnico para a partida. Paulo Henrique lidava com uma entorse no tornozelo direito, enquanto o lateral uruguaio Puma Rodríguez era baixa devido a uma infecção no pé esquerdo. A dupla volta a ficar à disposição após período de tratamento, reforçando as opções defensivas do Cruz-Maltino para o importante duelo no Estádio São Januário.

A partida, marcada para as 16h, em São Januário, será a última antes da parada do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo. O Vasco chega para este confronto em uma posição delicada na tabela. A equipe iniciou a rodada na 16ª colocação, com 20 pontos, mas com o triunfo do Santos sobre o Vitória neste sábado, agora figura na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

A vitória contra o Atlético-MG, portanto, ganha contornos de urgência para afastar o time da zona de perigo e garantir uma tranquilidade maior antes da pausa do Brasileirão. O Atlético-MG, por sua vez, também busca retomar o caminho das vitórias e consolidar sua campanha na competição. O Vasco, no entanto, poderá contar com o retorno de dois jogadores importantes no setor defensivo, o que deve proporcionar mais equilíbrio e experiência ao time.

A presença de Paulo Henrique e Puma Rodríguez deve elevar a competitividade da lateral direita, posição que ficou desfalcada nas últimas partidas. O treinador do Vasco agora tem mais opções para montar a defesa e potenciar o contra-ataque, sabendo que um bom resultado em casa é fundamental para os planos de afastar o risco de rebaixamento. Além da questão interna de recuperação de atletas, o jogo também carrega a carga de ser um confronto direto na luta contra o rebaixamento.

O Vasco está apenas dois pontos acima do primeiro time fora da zona, mas a proximidade da área de degola exige cuidado máximo. A torcida são-janaruense promete lotar o estádio para empurrar o time rumo a uma vitória que pode ser decisiva para o moral e a posição na tabela. Com os retornos, o Vasco ganha força e esperança para buscar os três pontos antes da Copa do Mundo, o que poderia mudar completamente a postura da equipe no returno.

Note-se que a Conmebol puniu o Independiente Medellín, time colombiano que enfrentará o Vasco na Copa Sul-Americana, com portões fechados após ocorrências de violência em partida anterior. A punição, contudo, não afeta o jogo pelo Brasileirão contra o Atlético-MG. O foco, portanto, permanece totalmente na competição nacional. O Vasco tem a chance de usar o fator casa e a volta de jogadores importantes para alavancar sua campanha.

O técnico tem trabalhado para ajustar o Time e agora com o elenco mais perto de ser totalmente recuperado, as expectativas crescem para um desempenho positivo diante do Galo

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Vasco Atlético-MG Campeonato Brasileiro Lateral Direito Paulo Henrique Puma Rodríguez São Januário Rebaixamento Copa Do Mundo

 

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