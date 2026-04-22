Vasco supera Paysandu por 2 a 0 e abre vantagem na Copa do Brasil

Com dois gols de Spinelli no segundo tempo, o Vasco venceu o Paysandu em Belém e encaminhou a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, decidindo a vaga em São Januário.
O Vasco da Gama deu um passo importante rumo às oitavas de final da Copa do Brasil ao derrotar o Paysandu por 2 a 0, em partida realizada no estádio da Curuzu, em Belém.
Sob o comando técnico de Renato Gaúcho, o time carioca encontrou dificuldades iniciais diante da postura agressiva dos donos da casa, mas soube equilibrar as ações táticas no segundo tempo, aproveitando a eficiência de suas peças ofensivas para construir um resultado que lhe garante uma vantagem confortável para o confronto de volta, agendado para o dia 13 de maio, às 19h, em São Januário. O clima na primeira etapa foi de muita tensão, tanto dentro quanto fora das quatro linhas, culminando em um desentendimento ríspido entre Thiago Mendes e Puma Rodríguez no caminho para os vestiários, algo que refletiu a frustração do elenco com a baixa produtividade ofensiva naquele momento. A virada de chave ocorreu na segunda etapa, quando a estratégia de Renato Gaúcho se mostrou mais assertiva. A entrada de Spinelli no time titular, após boas participações recentes, provou ser o diferencial técnico necessário. O primeiro gol surgiu da astúcia de Rojas em uma cobrança rápida de lateral, que encontrou Andrés Gómez, permitindo que Spinelli finalizasse com categoria. O Paysandu ainda tentou responder logo na sequência, mas desperdiçou uma oportunidade clara com Marcinho. Pouco depois, em uma jogada construída com inteligência, Rojas cruzou na medida para Spinelli, que cabeceou de peixinho para ampliar. O argentino, contudo, preocupou a comissão técnica ao cair de mau jeito no lance, sentindo o ombro, o que resultou na sua substituição por Brenner nos minutos finais da partida. Embora o Vasco tenha chegado a balançar a rede novamente nos acréscimos com Nuno Moreira, o gol foi invalidado após revisão minuciosa pelo VAR, que identificou uma infração de puxão de camisa no momento da construção da jogada. Apesar do lance anulado, o resultado final consolidou a superioridade vascaína no segundo tempo e trouxe alívio para o elenco, que busca a conquista da competição para retomar seu lugar entre os protagonistas do futebol nacional. A atuação, embora marcada por oscilações e discussões internas, mostra um elenco que ainda precisa refinar sua conexão coletiva, mas que possui individualidades capazes de decidir confrontos de mata-mata. A torcida cruz-maltina agora aguarda o duelo de volta com otimismo, confiando que o fator casa será determinante para selar a passagem para a próxima fase do torneio, mantendo vivo o sonho de conquistar o tão almejado título que coroaria a temporada
