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Vasco recebe o Olimpia em jogo decisivo da Sul-Americana

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Vasco recebe o Olimpia em jogo decisivo da Sul-Americana
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📆4/29/2026 9:45 AM
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O Vasco da Gama enfrenta o Olimpia do Paraguai nesta quinta-feira (30) em São Januário, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Olimpia, líder do Grupo G e do Campeonato Paraguaio, busca manter a liderança, enquanto o Vasco precisa de uma vitória para se recuperar na competição.

O Vasco da Gama recebe o Olimpia do Paraguai nesta quinta-feira (30), às 19h (horário de Brasília), no estádio São Januário, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana .

O confronto promete ser acirrado, com os dois times buscando os três pontos para se consolidarem na competição. O Olimpia chega como líder do Grupo G da Sul-Americana e também do Campeonato Paraguaio, com uma campanha impressionante de 12 vitórias, três empates e apenas duas derrotas em 17 jogos. Apesar da recente derrota para o Libertad no clássico paraguaio por 3 a 2, o time demonstrou resiliência e capacidade de reação, chegando perto do empate.

O técnico Pablo "Vitamina" Sánchez, mesmo com a derrota, mantém a confiança e afirma que a equipe está focada na competição internacional.

"A derrota contra o Libertad não diminui nossas esperanças de vencer este torneio. E há outra competição internacional muito importante, à qual daremos toda a importância que merece", declarou o treinador. O Olimpia deve entrar em campo com um time misto, devido ao desgaste físico do clássico, mas ainda assim promete um jogo intenso. Do lado do Vasco, a equipe vem de um empate com o Barracas Central e uma derrota para o Audax Italiano em São Januário.

O time carioca precisa de uma vitória para se recuperar na competição e manter as chances de avançar na Sul-Americana. O confronto entre Vasco e Olimpia é um dos destaques da rodada e promete emocionar os torcedores. É importante lembrar que para participar de qualquer atividade de jogo de apostas é necessário ter mais de 18 anos e jogar de forma responsável

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