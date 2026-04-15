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Vasco Perde para o Audax Italiano em Jogo Marcado por Erros da Arbitragem na Sul-Americana

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Vasco Perde para o Audax Italiano em Jogo Marcado por Erros da Arbitragem na Sul-Americana
VascoAudax ItalianoCopa Sul-Americana
📆4/15/2026 2:12 AM
📰CNNBrasil
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O Vasco da Gama sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Audax Italiano em São Januário, com atuação desastrosa da arbitragem. Decisões controversas, incluindo expulsões e pênalti duvidoso, impactaram o resultado da partida.

O Vasco da Gama sofreu uma derrota dolorosa para o Audax Italiano por 2 a 1, de virada, em plena São Januário, em partida válida pela segunda rodada do grupo G da Copa Sul-Americana . A noite, que prometia ser de festa para a torcida vascaína, foi ofuscada por uma atuação desastrosa da arbitragem, liderada pelo uruguaio Hernan Heras, cujas decisões equivocadas tiveram impacto direto no resultado do jogo. A comentarista Marília Ruiz, da Paramount+, emissora que transmitiu o confronto, não poupou críticas à arbitragem, classificando a performance como um verdadeiro desastre. Os erros cometidos pela equipe de arbitragem, incluindo o VAR, foram cruciais para o desfecho da partida, levantando sérias questões sobre a qualidade e a imparcialidade da atuação.

A partida foi marcada por dois erros capitais da arbitragem que, somados, prejudicaram drasticamente o Vasco. No primeiro tempo, o volante JP foi erroneamente expulso após sofrer uma falta, em uma decisão que gerou revolta e indignação por parte dos jogadores e da torcida. A expulsão, claramente injusta, alterou a dinâmica do jogo e obrigou o Vasco a jogar com um a menos por grande parte do tempo. Mais tarde, no final da partida, a arbitragem cometeu um novo erro grave ao assinalar um pênalti polêmico e expulsar o zagueiro Cuesta. A regra é clara: a dupla punição (pênalti e expulsão) só é válida em casos de agressão, o que não ocorreu na jogada em questão. A marcação do pênalti e a expulsão de Cuesta foram decisivas para a virada do Audax Italiano, que converteu a penalidade e garantiu a vitória. Apesar das adversidades, o Vasco abriu o placar no fim do primeiro tempo, com um gol de Brenner. No entanto, o Audax Italiano buscou o empate na segunda etapa, com um gol de Vadulli, e, posteriormente, conseguiu a virada com o pênalti questionável.

A derrota em casa agrava a situação do Vasco na Copa Sul-Americana 2024, que ainda não conquistou nenhuma vitória na competição. Na estreia, a equipe empatou com o Barracas Central, na Argentina, e agora amarga uma derrota em São Januário. O Audax Italiano, por sua vez, somou seus primeiros três pontos no grupo G, impulsionando suas chances de classificação. A atuação da arbitragem, repleta de erros e decisões controversas, deixou um gosto amargo na boca dos torcedores vascaínos e reacendeu o debate sobre a importância da aplicação correta das regras do jogo e a necessidade de aprimorar a atuação dos árbitros e do VAR. A expectativa agora é por uma análise minuciosa da Conmebol sobre o desempenho da arbitragem e possíveis medidas para evitar que situações como essa se repitam. A torcida vascaína, por sua vez, espera que a equipe se recupere e busque a classificação nas próximas rodadas, superando os obstáculos e as más atuações da arbitragem. O foco agora é em melhorar o desempenho em campo e lutar pela vitória nos próximos jogos, buscando uma reação na competição

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