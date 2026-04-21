Vasco inicia caminhada na Copa do Brasil com o trunfo da experiência de Renato Gaúcho

📆4/21/2026 6:42 AM
O Vasco da Gama estreia nesta terça-feira contra o Paysandu, em Belém, buscando o título da Copa do Brasil sob o comando do experiente Renato Gaúcho, especialista na competição.

O Club de Regatas Vasco da Gama inicia nesta terça-feira, a partir das 21h30, no Estádio da Curuzu, em Belém, mais uma jornada decisiva pela Copa do Brasil. O adversário da vez é o Paysandu , em um confronto que marca o primeiro passo do Cruz-Maltino rumo ao sonho de conquistar um título que se tornou uma verdadeira obsessão para a sua gigantesca torcida.

Após anos de campanhas que flertaram com a taça, o ambiente em São Januário é de renovação, impulsionado pela presença de um estrategista que conhece os atalhos do torneio como poucos: Renato Gaúcho. A aposta na expertise do treinador é o trunfo vascaíno para superar os fantasmas do passado recente e finalmente erguer o troféu. A trajetória de Renato Gaúcho na Copa do Brasil é, por si só, um atestado de competência. Em quinze participações no comando técnico de diversos clubes, ele alcançou a marca de nove semifinais, um índice de regularidade impressionante no futebol brasileiro. Com um aproveitamento superior a 57%, o treinador carrega no currículo os títulos de 2007, pelo Fluminense, e de 2016, pelo Grêmio. Para a torcida do Vasco, a memória afetiva é marcada pela final alcançada no ano passado, embora a derrota para o Flamengo tenha deixado um gosto amargo. Além disso, o técnico esteve presente na decisão de 2000, também com o Tricolor gaúcho. Se somarmos as campanhas vitoriosas, o legado de Renato é uma das maiores garantias de competitividade que o Vasco poderia ter neste momento delicado de reestruturação do elenco. O elenco atual, apesar das saídas importantes de peças como Philippe Coutinho, Rayan e Pablo Vegetti no início da temporada, mantém uma base sólida e calejada. Jogadores como Puma Rodríguez, que já manifestou publicamente o desejo de apagar a frustração do vice-campeonato passado, entendem que a maratona de jogos prevista para 2026 exigirá inteligência e resiliência. O calendário, que prevê até 18 partidas em dois meses, colocará à prova a profundidade do plantel e a capacidade tática de Renato Gaúcho. A atmosfera em Belém é de absoluta concentração, e a equipe sabe que a Copa do Brasil é uma competição de detalhes. Com a experiência de um comandante multicampeão e o apoio incondicional de milhões de torcedores, o Vasco entra em campo contra o Paysandu não apenas para jogar uma partida de futebol, mas para reescrever uma história que, há duas décadas, persegue o clube carioca. O foco total está na vitória e na construção de um caminho que leve o time, de uma vez por todas, ao topo do pódio nacional

