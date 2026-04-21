Vasco inicia caminhada na Copa do Brasil com o trunfo da experiência de Renato Gaúcho

O Vasco da Gama estreia nesta terça-feira contra o Paysandu, em Belém, buscando o título da Copa do Brasil sob o comando do experiente Renato Gaúcho, especialista na competição.
O Club de Regatas Vasco da Gama inicia nesta terça-feira, a partir das 21h30, no Estádio da Curuzu, em Belém, mais uma jornada decisiva pela Copa do Brasil. O adversário da vez é o Paysandu , em um confronto que marca o primeiro passo do Cruz-Maltino rumo ao sonho de conquistar um título que se tornou uma verdadeira obsessão para a sua gigantesca torcida.
Após anos de campanhas que flertaram com a taça, o ambiente em São Januário é de renovação, impulsionado pela presença de um estrategista que conhece os atalhos do torneio como poucos: Renato Gaúcho. A aposta na expertise do treinador é o trunfo vascaíno para superar os fantasmas do passado recente e finalmente erguer o troféu. A trajetória de Renato Gaúcho na Copa do Brasil é, por si só, um atestado de competência. Em quinze participações no comando técnico de diversos clubes, ele alcançou a marca de nove semifinais, um índice de regularidade impressionante no futebol brasileiro. Com um aproveitamento superior a 57%, o treinador carrega no currículo os títulos de 2007, pelo Fluminense, e de 2016, pelo Grêmio. Para a torcida do Vasco, a memória afetiva é marcada pela final alcançada no ano passado, embora a derrota para o Flamengo tenha deixado um gosto amargo. Além disso, o técnico esteve presente na decisão de 2000, também com o Tricolor gaúcho. Se somarmos as campanhas vitoriosas, o legado de Renato é uma das maiores garantias de competitividade que o Vasco poderia ter neste momento delicado de reestruturação do elenco. O elenco atual, apesar das saídas importantes de peças como Philippe Coutinho, Rayan e Pablo Vegetti no início da temporada, mantém uma base sólida e calejada. Jogadores como Puma Rodríguez, que já manifestou publicamente o desejo de apagar a frustração do vice-campeonato passado, entendem que a maratona de jogos prevista para 2026 exigirá inteligência e resiliência. O calendário, que prevê até 18 partidas em dois meses, colocará à prova a profundidade do plantel e a capacidade tática de Renato Gaúcho. A atmosfera em Belém é de absoluta concentração, e a equipe sabe que a Copa do Brasil é uma competição de detalhes. Com a experiência de um comandante multicampeão e o apoio incondicional de milhões de torcedores, o Vasco entra em campo contra o Paysandu não apenas para jogar uma partida de futebol, mas para reescrever uma história que, há duas décadas, persegue o clube carioca. O foco total está na vitória e na construção de um caminho que leve o time, de uma vez por todas, ao topo do pódio nacional
Vasco Copa Do Brasil Renato Gaúcho Futebol Brasileiro Paysandu
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Botafogo e Chapecoense: Jogo decisivo na Copa do Brasil com alto peso financeiro e psicológicoApós uma goleada no Brasileirão, o Botafogo chega com vantagem psicológica e financeira para o confronto contra a Chapecoense na Copa do Brasil. O jogo representa uma oportunidade de ouro para ambos os clubes, com premiações milionárias em jogo e a chance de salvar a temporada.
Read more »
Botafogo e Chapecoense decidem vaga na Copa do Brasil com peso financeiro e psicológico em jogoApós goleada no Brasileirão, Botafogo leva vantagem psicológica e financeira para o confronto contra a Chapecoense pela Copa do Brasil. O Glorioso busca consolidar seu bom momento na temporada, enquanto a Chape vê a competição como chance de salvar o ano.
Read more »
Vasco de Renato Gaúcho tem aproveitamento de G-4 no BrasileiroApesar da oscilação recente e das dificuldades para transformar boas atuações em vitórias, o Vasco apresenta números consistentes...
Read more »
São Paulo e Juventude duelam por vaga na Copa do Brasil em confronto decisivoEm jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, São Paulo recebe o Juventude no MorumBIS. O Tricolor Paulista, pressionado por resultados recentes e buscando alívio na temporada, enfrenta o time gaúcho, que prioriza o acesso à Série A mas vê na competição nacional uma vitrine e chance de premiação. O confronto marca um reencontro histórico entre as equipes na Copa do Brasil, com o Juventude buscando repetir o feito de 2016.
Read more »
Entre viagens e desgaste, Vasco define estratégia para estreia na Copa do BrasilO Vasco segue com planejamento claro para a temporada 2026, com foco principal no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim...
Read more »
Relembre a última partida do Vasco na Copa do Brasil sob o comando de Renato GaúchoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.
Read more »