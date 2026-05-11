Vasco: 'Haveremos sequência para brigar por coisas maiores' - Renato

O comandante do Vasco, Renato, projetou objetivos maiores para o restante do campeonato após a vitória no domingo em São Januário. A titularidade do Adson e a menção de Thiago e Spinelli foram os destaques em campo, enquanto o comandante criticou a falta desnecessária e excesso de espaços dados pelos adversários. O Vasco terá baixas na escalação do próximo jogo.

O comandante do Vasco, Renato, após o triunfo no domingo em São Januário afirmou que a entrega demonstrada pelo time é exatamente o que a torcida espera ver.

Após o jogo, ainda projetou objetivos maiores para o restante do campeonato. A titularidade do Adson e a menção de Thiago e Spinelli foram os destaques em campo. O comandante criticou a falta desnecessária e o excesso de espaços dados pelos adversários, destacando o bloqueio eficiente feito pelo Vasco. A escalação do Vasco sofreu baixas, mas Renato demonstrou confiança na equipe, afirmando que a falta de titulares no jogo seguinte não afetaria a vontade de vencer





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