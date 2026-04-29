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Vasco enfrenta o Olimpia em busca de reabilitação na Sul-Americana

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Vasco enfrenta o Olimpia em busca de reabilitação na Sul-Americana
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📆4/29/2026 4:11 PM
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O Vasco da Gama recebe o Olimpia do Paraguai em um jogo crucial pela Copa Sul-Americana, buscando sua primeira vitória no torneio e se afastar da lanterna do Grupo G. A partida acontece nesta terça-feira, 30 de abril, às 19h (horário de Brasília).

O Vasco da Gama enfrenta um desafio crucial nesta terça-feira, 30 de abril, ao receber o Olimpia do Paraguai às 19h (horário de Brasília) em partida válida pela terceira rodada da Copa Sul-Americana .

A transmissão será exclusiva para assinantes de uma plataforma específica, adicionando um elemento de expectativa para os torcedores que desejam acompanhar o confronto. A equipe carioca chega a este jogo sob forte pressão, impulsionada por um desempenho recente que oscila entre resultados positivos e negativos. Nos últimos cinco compromissos, o Vasco contabiliza duas vitórias, um empate e duas derrotas, sendo a mais recente uma derrota para o Corinthians no último domingo, dia 26.

Este resultado intensifica a necessidade de uma reviravolta na Sul-Americana, onde o Cruz-Maltino ainda não conseguiu conquistar uma vitória sequer. A equipe ocupa a lanterna do Grupo G com apenas um ponto, obtido no empate contra o Barracas Central em sua estreia. A situação é delicada e exige uma performance convincente para reacender as esperanças de classificação. A ausência de peças importantes no time titular agrava ainda mais o cenário.

Os jogadores JP e Cuesta estão suspensos devido a expulsões sofridas no confronto contra o Audax Italiano, o que representa um desfalque significativo na defesa. Além disso, o técnico Renato Gaúcho está cumprindo uma punição de três jogos imposta pela Conmebol, o que significa que não poderá estar presente no banco de reservas para orientar a equipe durante a partida.

A tendência é que a comissão técnica opte por poupar alguns titulares, priorizando o Campeonato Brasileiro, onde o Vasco busca se consolidar e alcançar seus objetivos. A estratégia visa preservar os jogadores mais importantes para a competição nacional, ao mesmo tempo em que busca um resultado positivo na Sul-Americana.

A escalação provável do Vasco indica uma formação com Léo Jardim no gol, Puma Rodríguez, Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton na defesa, Avellar no meio-campo, Hugo Moura, Tchê Tchê e Rojas no setor de criação, e Nuno Moreira, Adson e Spinelli no ataque. A substituição de Adson por Marino e de Spinelli por Brenner também são possibilidades consideradas pela comissão técnica.

Do outro lado, o Olimpia chega ao confronto em uma situação mais favorável, vivendo uma fase de maior consistência e confiança. A equipe paraguaia lidera o Grupo G da Copa Sul-Americana, demonstrando sua força e competitividade. Apesar de ter sofrido uma derrota recente para o Libertad no último sábado, dia 25, o desempenho geral do Olimpia tem sido positivo. No cenário doméstico, o clube também se destaca, ocupando a primeira posição no Campeonato Paraguaio.

Essa liderança em ambas as competições reflete a qualidade do elenco e o bom trabalho realizado pela comissão técnica. O Olimpia apresenta um time sólido e bem estruturado, com jogadores experientes e talentosos em todas as posições.

A escalação provável do Olimpia conta com Gastón Oliveira no gol, Raúl Cáceres, Mateo Gamarra, Gustavo Vargas e Alan Rodriguez na defesa, Juan Fernando Alfaro no meio-campo, Lezcano, Richard Sánchez, Richard Ortiz e Romeo Benítez no setor de criação, e Adrian Alcaraz no ataque. A equipe paraguaia deve entrar em campo com a determinação de manter a liderança do grupo e conquistar mais três pontos importantes na Sul-Americana.

A partida promete ser disputada e emocionante, com ambas as equipes buscando a vitória para alcançar seus objetivos. A torcida do Vasco terá um papel fundamental para impulsionar o time e criar uma atmosfera de apoio e incentivo no estádio. A expectativa é de um jogo intenso e com muitas emoções, que poderá definir o futuro das equipes na competição. O confronto entre Vasco e Olimpia representa um momento decisivo para o Cruz-Maltino na Copa Sul-Americana.

A necessidade de uma vitória é evidente, considerando a posição desfavorável da equipe na tabela de classificação e a importância de somar pontos para se aproximar das vagas de classificação. A ausência de Renato Gaúcho no comando técnico adiciona um desafio extra, exigindo que os jogadores assumam a responsabilidade e demonstrem sua capacidade de adaptação. A comissão técnica terá um papel fundamental na preparação da equipe, buscando alternativas táticas e estratégias para superar as dificuldades.

A torcida do Vasco, conhecida por sua paixão e fervor, poderá ser um fator determinante para o resultado da partida. O apoio incondicional dos torcedores poderá impulsionar o time e criar uma atmosfera de confiança e determinação. Do lado do Olimpia, a equipe paraguaia chega ao confronto com a confiança em alta, embalada pelos bons resultados recentes e pela liderança em ambas as competições que disputa.

O Olimpia deve entrar em campo com a intenção de impor seu ritmo de jogo e buscar a vitória para consolidar sua posição no grupo. A partida promete ser um duelo emocionante entre duas equipes com objetivos distintos, mas com a mesma determinação de alcançar o sucesso. A Copa Sul-Americana é uma competição desafiadora e imprevisível, onde cada jogo é uma oportunidade de mostrar a força e a qualidade do futebol sul-americano.

O Vasco e o Olimpia estão preparados para enfrentar esse desafio e lutar por seus objetivos

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