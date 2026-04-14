Vasco enfrenta Audax Italiano pela Sul-Americana: Hora, onde assistir e análise do confronto

O Vasco da Gama recebe o Audax Italiano nesta terça-feira pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Saiba horário, onde assistir, e a análise da situação delicada do time chileno, que busca recuperação na temporada.

O Vasco da Gama entra em campo nesta terça-feira, dia 14 de maio, às 21h (horário de Brasília), para enfrentar o Audax Italiano , em partida válida pela segunda rodada da Copa Sul-Americana . O confronto promete ser um teste importante para o Gigante da Colina, que busca consolidar seu desempenho na competição continental. O adversário chileno, por outro lado, chega para o duelo em um momento delicado na temporada, com um histórico recente que acende um sinal de alerta.

A equipe do Audax Italiano não saboreia a vitória há um mês, tendo conquistado seu último triunfo em 13 de março, quando venceu o Club Social y de Deportes Concepción por 3 a 0, em partida válida pelo campeonato nacional. Desde então, o time chileno acumulou três derrotas, incluindo o revés por 2 a 0 sofrido diante do Olimpia na estreia da Sul-Americana na semana passada. Essa sequência de resultados negativos coloca pressão sobre a equipe e a motiva a buscar uma recuperação imediata, mesmo que o Vasco seja um adversário de peso.

A temporada de 2024 tem sido desafiadora para o Audax Italiano sob o comando de Gustavo Lema. Em 14 jogos disputados, o time chileno registrou seis vitórias, um empate e sete derrotas, demonstrando uma irregularidade que se reflete também no Campeonato Chileno. A campanha na competição nacional é preocupante, com apenas nove pontos conquistados em 10 partidas. Essa pontuação coloca o Audax na 13ª posição entre os 16 participantes, evidenciando dificuldades em manter uma consistência ao longo do torneio.

Apesar dos desafios coletivos, alguns jogadores se destacam individualmente na equipe. Os atacantes Franco Troyansky e Giovani Chiaverano têm sido os principais nomes do setor ofensivo, cada um com quatro gols marcados na temporada. A dupla é responsável por boa parte da produção de gols do time, e a esperança de uma reação passa por eles.

A preparação para o jogo contra o Vasco também é um fator importante a ser considerado. A delegação chilena chegou ao Rio de Janeiro na segunda-feira, dia 13, e realizou um treinamento no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. A escolha do local demonstra a busca por otimizar a preparação, mesmo que o desafio seja enfrentar um adversário forte.

Diante desse cenário, o jogo entre Vasco e Audax Italiano se configura como um confronto de diferentes momentos. O Vasco, em busca de firmar seu desempenho na Sul-Americana, tem a oportunidade de aproveitar a fase menos favorável do adversário. O Audax Italiano, por sua vez, precisa mostrar poder de reação e buscar um resultado positivo para recuperar a confiança e tentar reverter a situação no campeonato nacional. A expectativa é de um jogo disputado, com as duas equipes buscando a vitória para alcançar seus objetivos na competição.

A partida promete testar a resiliência e a capacidade de superação do time chileno, que enfrentará a pressão de um adversário tradicional e a necessidade de mostrar um futebol mais consistente. A análise dos elencos e a estratégia de cada treinador serão cruciais para o desfecho do jogo, que certamente atrairá a atenção dos torcedores e amantes do futebol sul-americano. A importância da partida se estende para além dos três pontos, pois representa um momento de avaliação e de projeção para o futuro de ambas as equipes na temporada. A torcida cruzmaltina espera uma exibição convincente de seu time, enquanto os chilenos buscam uma reação para mudar o rumo da temporada.





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