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Vasco enfrenta Atlético-MG em busca de alívio antes da parada da Copa

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Vasco enfrenta Atlético-MG em busca de alívio antes da parada da Copa
VascoAtlético-MGBrasileirão
📆5/31/2026 5:43 AM
📰jornalextra
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O Vasco da Gama enfrenta o Atlético-MG neste domingo pela 18ª rodada do Brasileirão, em meio a protestos da torcida e desafios futuros na Sul-Americana e Copa do Brasil.

O Vasco da Gama entra em campo neste domingo, às 16h, para enfrentar o Atlético-MG pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora seja apenas mais um jogo na longa caminhada do torneio, a partida carrega um peso enorme para o cruz-maltino.

Os recentes protestos da torcida, que se manifestaram tanto nas arquibancadas quanto no centro de treinamento, criaram um clima de tensão no clube. Uma vitória contra o Galo pode proporcionar um respiro antes da pausa para a Copa do Mundo, permitindo que o Vasco encerre a primeira parte da temporada em uma posição mais confortável na tabela e com o ânimo dos torcedores renovado. Após o Mundial, o segundo semestre promete ser intenso.

Logo na volta, o time terá um compromisso decisivo pela Copa Sul-Americana: uma viagem à Colômbia para enfrentar o Independiente Medellín nos play-offs. Essa competição tem sido fonte de atritos entre a comissão técnica comandada por Renato Gaúcho e a paciência da torcida, que espera um desempenho melhor.

Além disso, no início de agosto, o Vasco enfrenta o Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil, um clássico que pode definir o rumo da temporada. O período de parada também será marcado pela abertura da janela de transferências em 20 de julho, e o Vasco, com lacunas evidentes no elenco, buscará reforços.

Fora das quatro linhas, o clube vive um ano crucial, com a possível revenda da SAF ao empresário Marcos Lamacchia e a eleição no departamento associativo. Para o jogo de hoje, o Vasco terá o desfalque do atacante Andrés Gómez, suspenso. Puma e Paulo Henrique são dúvidas, e Tchê Tchê deve começar novamente na lateral direita. A pressão por resultados é grande, e uma vitória pode acalmar os ânimos e dar fôlego para os desafios que virão.

A torcida espera que o time mostre garra e determinação para superar o Atlético-MG e iniciar uma nova fase no campeonato

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Vasco Atlético-MG Brasileirão Sul-Americana Copa Do Brasil

 

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