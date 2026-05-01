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Vasco Domina o Olimpia e Assume Liderança na Sul-Americana

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Vasco Domina o Olimpia e Assume Liderança na Sul-Americana
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📆5/1/2026 1:16 AM
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Em uma noite memorável em São Januário, o Vasco da Gama goleou o Olimpia por 3 a 0, assumindo a liderança de seu grupo na Copa Sul-Americana. Adson e Rojas brilharam na partida, com assistências e gols, injetando confiança na equipe para o clássico contra o Flamengo.

A noite de São Januário foi um verdadeiro espetáculo para a torcida vascaína, um daqueles momentos que ficam gravados na memória. Em um jogo realizado na véspera de um feriado, o Vasco da Gama demonstrou uma performance convincente, conquistando uma vitória expressiva e assumindo a liderança de seu grupo na Copa Sul-Americana .

A equipe, mesmo com a ausência de alguns titulares poupados, impôs seu ritmo e dominou o Olimpia, atual líder do Campeonato Paraguaio, vencendo por um categórico 3 a 0. Este placar não apenas garantiu os três pontos, mas também proporcionou um saldo de gols favorável, crucial para a classificação na competição continental. Com o resultado, o Vasco alcançou quatro pontos, igualando-se ao Olimpia e ao Audax Italiano do Chile.

No entanto, o saldo de gols de dois a favor do time brasileiro, em contraste com o saldo negativo de um dos adversários, confere uma vantagem significativa. Na Copa Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente para as oitavas de final, tornando essa diferença um fator determinante.

A vitória serve como um importante impulso de confiança para o time e para a torcida, que agora se prepara para o clássico contra o Flamengo, agendado para domingo no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Vasco na Sul-Americana será na próxima quarta-feira, em confronto fora de casa contra o Audax Italiano. A atuação individual de alguns jogadores foi fundamental para o sucesso da equipe.

Adson e Rojas se destacaram, sendo peças-chave na construção da vitória. Adson, em particular, brilhou com duas assistências e o gol que selou o placar, marcando seu retorno aos gramados após um período difícil devido a lesões na canela que o afastaram das temporadas de 2024 e 2025. Visivelmente emocionado, o atacante expressou sua gratidão a Deus, à família e aos amigos, reconhecendo a dificuldade de superar a lesão e a importância do apoio recebido.

Rojas, por sua vez, também contribuiu com duas assistências e participou ativamente na jogada que resultou em outro gol, sendo amplamente ovacionado pela torcida, que antes o cobrava por suas atuações. Além de Adson e Rojas, outros jogadores também tiveram atuações de destaque. Puma Rodriguez marcou seu quinto gol na temporada, reassumindo a artilharia do clube e demonstrando sua importância no ataque.

Nuno Moreira, que teve um desempenho vacilante no primeiro tempo, evoluiu juntamente com a equipe na etapa final, marcando um dos gols da partida e ganhando confiança para buscar mais oportunidades no setor ofensivo. A vitória não apenas garantiu a liderança do grupo, mas também fortaleceu o espírito da equipe e a confiança dos jogadores. O objetivo de vencer por uma margem maior que um gol foi alcançado, permitindo ao Vasco assumir a primeira posição.

A preparação para o clássico contra o Flamengo já começou, com os jogadores cientes da importância da partida e da necessidade de conquistar a vitória. A torcida vascaína espera ansiosamente pelo confronto, confiante em um bom desempenho da equipe. A vitória sobre o Olimpia representa um passo importante na jornada do Vasco na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, impulsionando o time rumo a seus objetivos e reacendendo a esperança dos torcedores

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