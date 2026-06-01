Variações climáticas em Florianópolis e Belo Horizonte na primeira semana de junho

A primeira semana de junho em Florianópolis e Belo Horizonte será marcada por variações climáticas, com temperaturas que oscilam entre mínimas de 14°C e máximas de 23°C. As previsões indicam chuva fraca e possibilidade de chuva intensa em alguns dias, além de condições mais estáveis no fim de semana.

A primeira semana de junho em Florianópolis será marcada por variações climáticas. Entre segunda-feira, dia 1º, e domingo, dia 7, as temperaturas oscilam entre mínimas de 14°C e máximas de 23°C. O período começa com céu parcialmente nublado e sem chuva, mas a partir de quarta-feira, dia 3, há previsão de precipitações que se estendem até quinta-feira, dia 4.

O fim de semana se apresenta com abertura de sol e condições mais estáveis. Em Belo Horizonte, a semana de junho começará com uma semana de contrastes climáticos. Na segunda-feira, o céu fica parcialmente nublado com nuvens esparsas. As temperaturas variam entre mínima de 16°C e máxima de 23°C, com sensação térmica de 16°C pela manhã, 20°C durante o dia, 19°C à tarde e 16°C à noite.

A umidade do ar é de 68%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 3,22 m/s e o índice ultravioleta atinge 4,13, classificado como moderado. Na terça-feira, o céu fica limpo com períodos de sol.

As temperaturas variam entre mínima de 14°C e máxima de 20°C, com sensação térmica de 14°C pela manhã, 19°C durante o dia, 15°C à tarde e 14°C à noite. A umidade do ar cai para 58%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 2,9 m/s e o índice ultravioleta registra 4,21, classificado como moderado.

Na quarta-feira, o tempo muda com previsão de chuva fraca ao longo do dia. As temperaturas variam entre mínima de 15°C e máxima de 21°C, com sensação térmica de 16°C pela manhã, 21°C durante o dia, 17°C à tarde e 17°C à noite. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 1 mm. A umidade do ar sobe para 65%.

Os ventos sopram a 2,69 m/s e o índice ultravioleta é de apenas 0,47, classificado como baixo. Na quinta-feira, a chuva fraca persiste ao longo do dia. As temperaturas variam entre mínima de 17°C e máxima de 19°C, com sensação térmica de 18°C pela manhã, 19°C durante o dia, 17°C à tarde e 17°C à noite. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 5,29 mm, o maior da semana.

A umidade do ar atinge 90%. Os ventos sopram a 1,37 m/s, os mais fracos da semana, e o índice ultravioleta é de 3,16. Na sexta-feira, o céu fica parcialmente nublado com possibilidade isolada de chuva fraca. As temperaturas variam entre mínima de 15°C e máxima de 21°C, com sensação térmica de 15°C pela manhã, 21°C durante o dia, 17°C à tarde e 16°C à noite.

A probabilidade de chuva é de 20%, com volume estimado de 0,19 mm. A umidade do ar é de 63%. Os ventos sopram a 3,37 m/s e o índice ultravioleta é de 0,35, classificado como baixo. No sábado, o dia começa com nuvens pela manhã e a previsão indica abertura de céu ao longo do dia.

As temperaturas variam entre mínima de 14°C e máxima de 21°C, com sensação térmica de 14°C pela manhã, 21°C durante o dia, 17°C à tarde e 16°C à noite. Não há previsão de chuva. A umidade do ar é de 64%. Os ventos sopram a 3,56 m/s e o índice ultravioleta registra 1,0, classificado como baixo.

No domingo, o céu fica limpo pela manhã e passa a ter nuvens fragmentadas ao longo do dia. As temperaturas variam entre mínima de 14°C e máxima de 21°C, com sensação térmica de 14°C pela manhã, 21°C durante o dia, 17°C à tarde e 17°C à noite. Não há previsão de chuva. A umidade do ar é de 64%.

Os ventos sopram a 2,06 m/s e o índice ultravioleta registra 1,0, classificado como baixo. A semana em Florianópolis tem início com tempo estável, céu parcialmente nublado e sem chuva nos dois primeiros dias. A partir de quarta-feira, dia 3, as precipitações chegam à cidade com chuva fraca e probabilidade de 100%, com volume de 1 mm.

Na quinta-feira, dia 4, a chuva se intensifica com volume estimado de 5,29 mm e umidade do ar chegando a 90%, o patamar mais elevado da semana. Na sexta-feira, a probabilidade de chuva cai para 20%, com volume de apenas 0,19 mm. O fim de semana, nos dias 6 e 7, se apresenta sem previsão de chuva, com o céu a caminho de abertura no sábado e nuvens fragmentadas no domingo, encerrando a semana em condições mais estáveis.

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