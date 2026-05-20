Apesar do ceticismo, parte dos especialistas diz que o varejo aposta menos na 'fé no hexa' e mais na mobilização social criada pelo torneio. Menos de um mês da Copa do Mundo de 2026, empresas de bebidas, varejo e artigos esportivos ampliam investimentos em estoques, marketing e operação para tentar transformar o torneio em um motor de consumo, mesmo diante de um cenário de juros altos, consumo pressionado e ceticismo do torcedor com a Seleção Brasileira.
Apesar do ceticismo, parte dos especialistas diz que o varejo aposta menos na 'fé no hexa' e mais na mobilização social criada pelo torneio. Menos de um mês da Copa do Mundo de 2026, empresas de bebidas, varejo e artigos esportivos ampliam investimentos em estoques, marketing e operação para tentar transformar o torneio em um motor de consumo, mesmo diante de um cenário de juros altos, consumo pressionado e ceticismo do torcedor com a Sel eção Brasileira.
Mas esse movimento das companhias vem levantando dúvidas no mercado sobre até que ponto essas apostas estão compatíveis com o humor do consumidor. Isso porque o contraste entre o humor do consumidor e o apetite corporativo ficou evidente nas últimas semanas. No último dia 14, a AtlasIntel mostrou que 32,1% disseram não ter nenhum entusiasmo pela competição, enquanto 17,7% afirmaram estar pouco animados. Há ainda 35,3% que se declaram indiferentes ao torneio.
Enquanto o instituto apontou baixos níveis de entusiasmo com o Mundial, companhias como Ambev e Grupo SBF, dono da Centauro e da Fisia — distribuidora exclusiva da Nike no Brasil — aumentaram estoques, reforçaram campanhas e elevaram gastos para capturar a demanda do evento. A dúvida que atravessa o mercado é se essas apostas estão incompatíveis com o humor do brasileiro, ou se a Copa continua sendo grande demais, em audiência e mobilização social, para deixar de movimentar vendas
Copa Do Mundo Mobilização Social Investimento Marketing Troféu Selecção Selecção Brasileira Selecção Portuguesa Selecção Coreana Do Sul Selecção Argentina Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Selecção Do Marrocos Sel
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Axxon faz M&A em panificação congelada para varejo e mira consolidaçãoDoce D’Ocê, investida da gestora de private equity, se uniu com a Nevada, de Santa Catarina, especializada em laminados e folhados, como croissants
Read more »
Consumo cai apesar de preços mais baixos: o drama do varejo de alimentosBalanços de Assaí, GPA e Grupo Mateus viram receitas impactadas por deflação e retração de consumo
Read more »
Efeitos da Copa do Mundo no varejo brasileiro em abril: crescimento em materiais de construção, combustíveis e produtos farmacêuticosCom a Copa do Mundo 2022 cada vez mais próxima, os impactos do evento já começaram a aparecer no varejo brasileiro. De acordo com o IVS (Índice do Varejo Stone), o segmento de tecidos, vestuários e calçados registrou um aumento de 1,3% nas vendas de abril em comparação com o mês igual do ano anterior. O desempenho positivo no comparativo anual pode estar relacionado ao início das compras de produtos ligados ao torneio, como o governador envia R$ 30 milhões a estados e cidades para formação profissional, pesquisador e economista da Stone.
Read more »
Varejo cresce 1,2% no 1º trimestre de 2026, segundo MastercardLevantamento mostra avanço do consumo no Brasil, com destaque para restaurantes, farmácias e hospedagem
Read more »