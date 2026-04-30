Vaquinha Solidária Arrecada Fundos para Família de Homem Assassinado ao Buscar Filho no Futsal

Amigos e conhecidos de Marcos Vinícius Cerqueira Oliveira, morto em São Cristóvão, organizaram uma vaquinha online para ajudar sua viúva e filhos. O crime ocorreu enquanto ele buscava o filho de 7 anos na escolinha de futsal.

Marcos Vinícius Cerqueira Oliveira, de 28 anos, foi tragicamente assassinado por assaltantes enquanto buscava seu filho de 7 anos em uma escolinha de futsal no bairro de São Cristóvão , no Rio de Janeiro.

O menino, que estava no banco de trás do carro, presenciou o terrível crime, um evento que certamente o marcará para sempre. A comunidade se uniu em solidariedade à família de Marcos, e amigos organizaram uma vaquinha online para oferecer apoio financeiro à sua viúva, Camila Nascimento Ferreira, e seus dois filhos. Camila confirmou a autenticidade da chave PIX para doações, agradecendo a todos pela ajuda nesse momento de profunda dor.

Marcos era dono de uma peixaria no Cachambi, onde residia, e sua perda representa um duro golpe para a família e para os amigos. A iniciativa da vaquinha partiu de pais de colegas de futsal do filho de Marcos, que joga no Vasco da Gama. Eles expressaram sua comoção com o ocorrido e a vontade de ajudar a família a superar essa tragédia.

Camila, em um vídeo emocionante, tranquilizou as pessoas sobre a legitimidade da vaquinha e reforçou a importância do apoio recebido. O crime ocorreu na Rua Dulce Rosalina, próximo ao estádio de São Januário, por volta das 16h, quando Marcos foi abordado por dois homens em uma motocicleta que efetuaram disparos contra ele. Apesar do socorro imediato, Marcos não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Municipal Souza Aguiar.

A Polícia Militar e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) estão investigando o caso para identificar e responsabilizar os criminosos. Além da comoção causada pela morte de Marcos, a notícia destaca a importância da solidariedade e da união em momentos de crise. A rápida mobilização de amigos e pais de colegas de futsal demonstra a força dos laços comunitários e a capacidade de as pessoas se unirem para ajudar o próximo.

A vaquinha online é uma forma concreta de oferecer suporte financeiro à família de Marcos, permitindo que eles enfrentem as dificuldades decorrentes da perda do provedor. A investigação policial é fundamental para garantir que os responsáveis pelo crime sejam punidos e para evitar que tragédias semelhantes se repitam. A história de Marcos Vinícius Cerqueira Oliveira serve como um alerta sobre a violência urbana e a necessidade de medidas eficazes para garantir a segurança da população





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