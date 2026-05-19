Van atropela e mata jovem de 20 anos em Ipanema

Mariana Tanaka Abdul Hak, filha de diplomatas, morreu após ser atropelada por uma van de entregas em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro.

Um vídeo registrou o momento em que uma van de entregas subiu a calçada e atropelou três pessoas na tarde de sábado, 16, em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro.

Mariana Tanaka Abdul Hak sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas e morreu no domingo, 17. O motorista alegou que o volante travou ao tentar mudar de faixa, e a van subiu a calçada e atingiu as vítimas. O caso é investigado pela 14ª DP (Leblon), e a van foi apreendida. O velório e o enterro de Mariana estão previstos para quinta-feira, 21, em São Paulo, onde a família vive





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