Vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro

O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com várias oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade.

O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com 4.152 vagas de emprego , estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade.

As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência. Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) divulgou 1.306 vagas de emprego disponibilizadas pela cidade. As oportunidades estão distribuídas por diferentes bairros da cidade e contemplam candidatos com variados níveis de escolaridade e experiência.

Do total de vagas, 251 são reservadas para pessoas com deficiência. O destaque da semana é para os jovens e trabalhadores que desejam conquistar o primeiro emprego. Sozinho, o cargo de operador de teleatendimento concentra 800 vagas e não exige experiência anterior. Há ainda oportunidades para operador de produção, com 60 vagas abertas, além de postos para auxiliar de serviços gerais e outras funções de entrada no mercado de trabalho.

As oportunidades também alcançam profissionais mais experientes. Entre as funções com maior oferta estão as de empregada doméstica, com 29 vagas, além de cozinheira e babá, com 11 oportunidades cada. O mercado busca ainda cozinheiros, auxiliares de açougue, operadores de supermercados, padeiros e fiscais de prevenção de perdas. Para as pessoas com deficiência, as oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação.

Sem exigência de experiência, estão abertas 50 vagas para atendente e outras 20 para auxiliar de lavanderia, auxiliar de serviços gerais, arrumador e cumim. Já os candidatos que possuem experiência profissional encontram vagas para mecânico de refrigeração, eletricista de manutenção, auxiliar de informática, pedagoga e laboratorialista. A Secretaria de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro está com 1.128 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana, Centro-Sul e Médio Paraíba.

As maiores remunerações são oferecidas para funções como cozinheiro de restaurante, eletricista e pedreiro. Há ainda 60 cargos exclusivos para pessoas com deficiência (PcD), como ajudante de açougueiro, atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de limpeza, operador de caixa e operador de vendas, todos sem exigência de experiência.

A CIEE tem 1.416 oportunidades de estágio, aprendizagem e capacitação profissional, nesta semana, em todo o estado do Rio de Janeiro, sendo 733 vagas destinadas ao ensino superior. Os interessados devem acessar o site do CIEE para realizar o cadastro e consultar as oportunidades disponíveis





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