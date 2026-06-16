Vacina do Butantan contra dengue é suspensa temporariamente no Brasil após eventos adversos graves

O Ministério da Saúde suspendeu a aplicação da vacina contra dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan após a identificação de 42 sinais de alarme e duas mortes possivelmente relacionadas à imunização. Cerca de 500 mil doses haviam sido aplicadas no SUS. Anvisa criou grupo técnico para investigar causalidade; futuro do imunizante permanece incerto.

A vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan, denominada Butantan-DV, teve sua aplicação suspensa temporariamente pelo Ministério da Saúde em junho, após a identificação de eventos adversos graves.

A suspensão ocorreu quando cerca de 500 mil doses já haviam sido distribuídas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), que havia iniciado a oferta do imunizante em janeiro de 2025. A decisão foi tomada após a notificação de 42 casos considerados como "sinais de alarme" - incluindo dores abdominais, vômito persistente e sangramentos - e três casos graves, com duas mortes.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a criação de um grupo técnico para aprofundar a análise dos dados clínicos, epidemiológicos e de farmacovigilância, além de estruturar as discussões de um Painel de Especialistas externo. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, enfatizou que não há ainda evidências suficientes para estabelecer uma relação de causalidade direta entre a vacina e os eventos, mas que a medida preventiva é necessária até que as investigações sejam concluídas.

A vacina, primeira desenvolvida integralmente no Brasil, havia sido aprovada em 2025 após extensos estudos de fase 1, 2 e 3 envolvendo cerca de 11 mil participantes e acompanhamento de até cinco anos. A aplicação no SUS começou em janeiro, em três cidades prioritárias, e depois foi ampliada para profissionais da Atenção Primária à Saúde em todo o país, grupo que recebeu mais de 400 mil das doses aplicadas.

A decisão de suspensão se baseou em "resultados inesperados" observados nesse grupo, incluindo 3.703 notificações de sintomas semelhantes à dengue após a vacinação. As mortes registradas foram de uma mulher de 48 anos, que meningoencefalite 19 dias após a vacina, e de um homem de 58 anos com choque refratário cinco dias após a imunização. Ambos casos são analisados pelo Comitê Interinstitucional de Farmacovigilância de Vacinas (Cifavi) e pela Câmara Técnica de Assessoramento em Imunizações (Ctai).

Embora a temporalidade não implique causalidade automática, a proximidade dos sintomas com a vacinação exige investigação rigorosa. É importante lembrar que a dengue é endêmica no Brasil, com mais de 6 mil óbitos em 2024 e quase 1,8 mil em 2025, o que justificava a priorização de grupos de risco. Paralelamente, o SUS também disponibiliza a Qdenga, vacina da Takeda, em uso desde 2024 com mais de 8 milhões de doses aplicadas e sem interrupção.

O futuro da Butantan-DV depende dos resultados das análises em curso; se a relação causal for descartada, a vacinação pode ser retomada, mas caso evidências de risco sejam confirmadas, ajustes no protocolo, como restrição de grupos ou doses, poderão ser adotados. A Anvisa reafirmou que o monitoramento contínuo da segurança de vacinas é fundamental para garantir a proteção da população e a confiança nas políticas públicas de imunização





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