Vacina contra dengue do Butantan não foi experimento com a população, confirma verificação

Checagem desmente alegações de que vacina Butantan-DV foi aplicada como teste no SUS. Imunizante passou por todas as fases regulatórias e foi aprovado pela Anvisa; eventos raros detectados após uso são monitoramento padrão, não experimentalismo.

A vacina contra dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan, conhecida como Butantan-DV, foi objeto de desinformação nas redes sociais, com alegações falsas de que seu uso no Sistema Único de Saúde ( SUS ) constituiria um experimento e que a população brasileira teria sido utilizada como cobaia.

O Fato ou Fake, em parceria com g1, verificou essas afirmações e confirmou que se tratam de notícias enganosas. A vacina passou por todas as etapas regulatórias exigidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e foi aprovada para uso, não estando em fase experimental. O Ministério da Saúde, por meio de nota, ressaltou que a vacina foi submetida a rigorosas avaliações de segurança e eficácia antes de sua incorporação ao sistema público.

A medida de cautela adotada recentemente, que suspendeu temporariamente sua aplicação, decorreu da identificação de 42 casos com sinais de alerta após a aplicação de cerca de 500 mil doses, sendo três graves, incluindo dois óbitos. No entanto, esses eventos são considerados raros (0,008% do total) e ainda não há conclusão sobre sua correlação causal com o imunizante.

A farmacovigilância, procedimento padrão de monitoramento pós-comercialização, é responsável por essa detecção, o que não caracteriza experimentalismo, mas sim uma prática de segurança contínua. A Anvisa reforçou que a vacina cumpriu todos os requisitos para registro, com base em 16 estudos clínicos de fase 1 e outros de fases 2 e 3, que avaliaram mais de 11 mil indivíduos, seguindo padrões internacionais e diretrizes da OMS. O registro permanece ativo.

Os resultados da fase 3, publicados na revista Nature Medicine, envolveram 16.235 voluntários de 2 a 59 anos, em ensaio randomizado, duplo-cego e controlado por placebo, considerado padrão-ouro. A eficácia geral foi de 65%, e contra dengue grave, de 80,5%. Não houve casos graves de segurança nas fases pré-comercialização. O professor Maurício Nogueira, que participou dos estudos, explicou que a vacina, após licenciada pela Anvisa, deixa de ser experimental.

O monitoramento contínuo (fase 4) é rotina para todos os medicamentos e vacinas, permitindo detectar efeitos raros. Ele destacou que a vacina continua autorizada pela Anvisa e que a suspensão temporária foi decisão do Ministério da Saúde, não uma retirada de registro. As alegações de que a população foi usada como cobaia, portanto, são falsas, pois o processo seguiu todas as normas científicas e regulatórias estabelecidas.

A circulação de tais desinformações pode gerar insegurança na população sobre a vacinação, que é uma ferramenta essencial para o controle da dengue, doença que representa um significante problema de saúde pública no Brasil





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