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Vítima de desabamento de ponte no Acre fez vídeo minutos antes denunciando estado da construção

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Vítima de desabamento de ponte no Acre fez vídeo minutos antes denunciando estado da construção
Fábio GigaAcidente De TrânsitoPonte No Acre
📆6/7/2026 11:48 AM
📰Terranoticiasbr
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O influenciador e fisiculturista Fábio Giga se envolveu em um acidente de trânsito na tarde deste sábado, 6, na Zona Sul de São Paulo. O motorista do Porsche divulgou uma nota em que afirma estar prestando assistência às vítimas e que adotou postura colaborativa e responsável. A advogada do motorista, Jaqueline Almeida de Jesus, informou que o teste do bafômetro foi realizado e teve resultado negativo para consumo de álcool.

Vítima de desabamento de ponte no Acre fez vídeo minutos antes denunciando estado da construção . O influenciador e fisiculturista Fábio Giga se envolveu em um acidente de trânsito na tarde deste sábado, 6, na Zona Sul de São Paulo.

Segundo imagens de segurança, o veículo do motorista, um Porsche, derrapou na pista antes de atingir as duas motociclistas. Em seguida, o carro sai da trajetória e se choca contra um muro onde ficam as estruturas de sustentação do corredor Expresso Tiradentes. O motorista do Porsche divulgou uma nota em que afirma estar prestando assistência às vítimas e que adotou postura colaborativa e responsável.

A advogada do motorista, Jaqueline Almeida de Jesus, informou que o teste do bafômetro foi realizado e teve resultado negativo para consumo de álcool. Segundo a defesa, com base nas informações disponíveis até o momento, todas as vítimas estão conscientes, em estado estável e sem risco de vida, permanecendo sob cuidados médicos. A advogada também afirmou que o influenciador continuará prestando todo o suporte necessário às vítimas e aos familiares.

Fábio Giga é conhecido por suas postagens em redes sociais, onde compartilha sua rotina de treinamento e nutrição. Ele é um dos principais nomes do mundo do fitness e tem uma grande influência nas redes sociais. A história de Fábio Giga é marcada por superação e perseverança. Ele começou a treinar aos 19 anos, período em que enfrentava a perda do pai.

Com o tempo, ele passou a atuar em uma loja de suplementos, conciliando a rotina de trabalho com os estudos e a prática esportiva. O reconhecimento em nível nacional veio após os 30 anos, quando ele conheceu o fisiculturista e influenciador Léo Stronda. Chamado a atenção pelo porte físico do atleta, Stronda o apresentou ao público nas redes sociais e o incentivou a investir na criação de conteúdo digital, impulsionando sua trajetória na internet.

Fábio Giga é um exemplo de que com determinação e dedicação, é possível alcançar seus objetivos e se tornar um sucesso. O acidente de trânsito que envolveu Fábio Giga é um lembrete da importância de estar atento ao tráfego e de respeitar as regras de segurança. É fundamental que todos estejamos cientes do que está acontecendo ao nosso redor e tomemos as medidas necessárias para evitar acidentes.

Além disso, é fundamental que todos estejamos cientes da importância de respeitar as regras de segurança e de estar atento ao tráfego. O acidente de trânsito que envolveu Fábio Giga é um lembrete da importância de estar atento ao tráfego e de respeitar as regras de segurança

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